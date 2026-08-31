Đà Nẵng:

Hội nghị tập huấn công tác chuyển đổi số dành cho các Tổ công nghệ số cộng đồng và Đề án 06 trên địa bàn phường An Hải vừa được UBND phường An Hải (Đà Nẵng) cùng Chi nhánh Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia - NEAC tại thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức.

Đại diện Chi nhánh NEAC Đà Nẵng giới thiệu tổng quan về chữ ký số, các tiện ích và ứng dụng thực tiễn trong đời sống, từ giao dịch hành chính công đến các hoạt động kinh tế số.

Có sự tham gia của gần 200 đại biểu là thành viên của 39 Tổ công nghệ số cộng đồng cùng lực lượng triển khai Đề án 06 tại cơ sở, hội nghị tập huấn là một hoạt động thiết thực nhằm nâng cao năng lực triển khai chuyển đổi số ở cơ sở, nhất là trong bối cảnh các tổ dân phố sau sáp nhập cần nhanh chóng thích ứng với yêu cầu mới về ứng dụng công nghệ và dịch vụ số trong quản lý, điều hành và phục vụ người dân.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của Tổ công nghệ số cộng đồng, đại diện Trung tâm Thông tin và Giám sát, điều hành thông minh - IOC thuộc Sở KH&CN thành phố Đà Nẵng cho biết: Đây là lực lượng “đi từng ngõ, gõ từng nhà” hỗ trợ người dân tiếp cận chuyển đổi số; hướng dẫn sử dụng dịch vụ số, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt; tuyên truyền kỹ năng số, an toàn thông tin và phòng chống lừa đảo trên không gian mạng đồng hành cùng chính quyền xây dựng xã hội số tại cộng đồng dân cư.

Cùng với việc thông tin về định hướng hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng trong năm 2026, đại diện IOC Đà Nẵng cũng hướng dẫn rõ cách sử dụng các nền tảng phục vụ chuyển đổi số như ứng dụng Danang Smart City, cổng góp ý Đà Nẵng, tổng đài 1022; giới thiệu các công cụ AI và việc ứng dụng AI trong tuyên truyền, soạn thảo văn bản, thống kê và hỗ trợ người dân; phương pháp, cách thức phòng chống lừa đảo trực tuyến và bảo vệ dữ liệu cá nhân; giới thiệu phong trào Bình dân học vụ số và chuyên mục “Bình dân học AI”...

Tại hội nghị, Chi nhánh NEAC Đà Nẵng đã giới thiệu tổng quan về chữ ký số, các tiện ích và ứng dụng thực tiễn trong đời sống, từ giao dịch hành chính công đến các hoạt động kinh tế số; đồng thời, trực tiếp hướng dẫn quy trình đăng ký, sử dụng chữ ký số cho các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân.

Thời gian tới, NEAC sẽ tiếp tục phối hợp cùng các địa phương triển khai nhiều hoạt động truyền thông, hướng dẫn và hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng các dịch vụ tin cậy, chữ ký số.

Theo đại diện chi nhánh NEAC tại Đà Nẵng, một điểm nhấn của hội nghị tập huấn tại phường An Hải là hoạt động hỗ trợ cấp phát chữ ký số công cộng miễn phí ngay tại sự kiện. Thống kê cho thấy, đã có hơn 140 người được hướng dẫn và đăng ký cấp chữ ký số thành công, góp phần thúc đẩy mục tiêu “mỗi công dân một chữ ký số” tại cơ sở.

Qua hội nghị, các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng và lực lượng triển khai Đề án 06 trên địa bàn phường An Hải đã nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số; đồng thời, thành thạo các kỹ năng số được hướng dẫn. Đây là nền tảng để đội ngũ này phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt tại cơ sở, chủ động tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người dân sử dụng các nền tảng số và dịch vụ số, góp phần đưa chuyển đổi số thực sự đi vào cuộc sống, đến từng khu dân cư và từng người dân trên địa bàn phường.