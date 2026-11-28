Giữa thời đại mà người trẻ có thể tiếp cận những xu hướng âm nhạc thế giới chỉ bằng một cú chạm màn hình, các sinh viên Khoa Quản trị và Kinh tế sáng tạo, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội lại chọn tìm về tiếng đàn tính, lời hát Then của đồng bào vùng Việt Bắc để thực hiện dự án truyền thông của mình.

Nhóm Hát Then thuộc Trung tâm Bảo tồn Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam cùng các khách mời biểu diễn góp phần đưa những sắc thái khác nhau của nghệ thuật Then đến với công chúng.

Không chỉ mong muốn giúp thế hệ Gen Z hiểu thêm về di sản Then đã được UNESCO ghi danh, các sinh viên còn tìm cách khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc bằng chính ngôn ngữ và sức sáng tạo của người trẻ.

Gieo những hạt mầm yêu di sản

Mang thông điệp “Vang Then âm - Bừng Then sắc”, dự án truyền thông văn hóa Gieo Then lựa chọn nghệ thuật hát Then của đồng bào Tày làm trọng tâm, hướng tới khơi gợi sự tò mò, nuôi dưỡng tình yêu và khuyến khích người trẻ chung tay gìn giữ di sản.

Với Gieo Then, Quỳnh Hương, Trưởng ban dự án, cùng các cộng sự mong muốn đưa di sản Then đến gần hơn với thế hệ trẻ, không chỉ qua việc giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống mà còn tạo cơ hội để các bạn trẻ trực tiếp khám phá, trải nghiệm và chung tay gìn giữ di sản.

Thay vì chỉ giới thiệu di sản qua những kiến thức mang tính lý thuyết, các sinh viên lựa chọn mạng xã hội làm một trong những kênh kết nối với công chúng. Những câu chuyện về Then cổ, Then mới, nhạc cụ và những người nắm giữ di sản được chuyển tải bằng hình thức gần gũi với thế hệ Gen Z.

Từ không gian số, hành trình khám phá di sản được nối dài bằng những trải nghiệm trực tiếp tại chương trình “Theo dấu Then”, diễn ra chiều 28/11 tại Bảo tàng Hà Nội.

Bên cạnh không gian trưng bày hình ảnh, trang phục, nhạc cụ, các sinh viên còn tổ chức biểu diễn nghệ thuật, giao lưu với nghệ nhân và trải nghiệm di sản.

Nhóm Hát Then thuộc Trung tâm Bảo tồn Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam cùng các khách mời biểu diễn gồm thầy Then Quân, Hoàng Châm, Xuân Bầu, Văn Toàn, Văn Tiến… góp phần đưa những sắc thái khác nhau của nghệ thuật Then đến với công chúng.

Đằng sau những hoạt động ấy là hơn một tháng các sinh viên kết nối, học hỏi từ những người am hiểu di sản.

Đảm nhận vai trò cố vấn chuyên môn cho dự án là nghệ nhân, thạc sĩ Hoàng Việt Bình, Chủ tịch Liên chi hội Di sản Văn hóa Then Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Bảo tồn Dân ca tỉnh Lạng Sơn. Liên chi hội cũng đồng hành bảo trợ truyền thông cho dự án.

Theo anh Bình, trong quá trình triển khai, các sinh viên chủ động tham vấn những người có chuyên môn. Bằng kiến thức và kinh nghiệm thực hành di sản, anh cùng Liên chi hội giúp các em hiểu thêm những chuẩn mực cần tôn trọng khi truyền thông về Then.

Một vấn đề đáng quan tâm là làm thế nào để đưa di sản vào đời sống đương đại mà không làm sai lệch những giá trị vốn có.

Then cổ gắn liền với đời sống tín ngưỡng, tâm linh của đồng bào, còn Then mới kế thừa chất liệu âm nhạc truyền thống, phát triển thêm những nội dung phản ánh cuộc sống đương đại. Hiểu được sự khác biệt ấy là cơ sở để người trẻ có những sáng tạo phù hợp.

Sự đồng hành của nghệ nhân không chỉ giúp các sinh viên có thêm kiến thức mà còn phát huy vai trò của chính những chủ thể văn hóa trong việc giới thiệu, trao truyền và lan tỏa giá trị di sản.

Hiểu để yêu, yêu để gìn giữ

Nhóm Hát Then

Yêu thích giai điệu Then nhưng không biết tiếng Tày, tiếng Nùng, một bạn trẻ gửi câu hỏi qua fanpage của dự án, bày tỏ băn khoăn làm thế nào để hiểu được những câu chuyện, thông điệp gửi gắm trong lời ca.

Giải đáp thắc mắc này tại chương trình, nghệ nhân Hoàng Việt Bình kể về người mẹ nuôi của mình, bà Dương Thị Lương Loan. Dù là người Kinh, năm nay đã 82 tuổi, bà vẫn yêu thích hát Then và tham gia các hoạt động múa chầu.

Câu chuyện cho thấy ngôn ngữ có thể là một rào cản, nhưng không phải là giới hạn của tình yêu dành cho di sản. Mỗi người đều có thể lựa chọn cách tiếp cận phù hợp, từ học hát, chơi đàn tính đến múa quạt, tham gia các hình thức diễn xướng.

Với Tiến sĩ Nguyễn Anh Thư, Trưởng Bộ môn Quản trị, Khoa Quản trị và Kinh tế sáng tạo, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, những thanh âm của Then cũng mang đến một trải nghiệm đặc biệt.

Từng có dịp thưởng thức nghệ thuật hát Xoan của Phú Thọ qua một dự án của sinh viên, lần này bà lại được khám phá những nét đẹp riêng trong âm nhạc của đồng bào vùng Việt Bắc.

“Một lần được học hỏi, được biết thêm về một di sản của dân tộc, chúng tôi cũng thêm thấy tự hào vì mình là người Việt Nam”, Tiến sĩ Thư chia sẻ.

Niềm tự hào của nữ giảng viên còn đến từ việc các sinh viên đã kết nối được những người nắm giữ di sản, đưa văn hóa từ Lạng Sơn đến với công chúng Thủ đô.

Năm 2019, Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Trong bối cảnh công nghệ số ngày càng phát triển, nghệ nhân Hoàng Việt Bình mong muốn có thêm những sáng kiến truyền thông của người trẻ để các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số được biết đến rộng rãi hơn.

Từ câu chuyện Gieo Then, có thể thấy công tác tuyên truyền, vận động gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc sẽ có thêm sức lan tỏa khi kết hợp được tri thức của nghệ nhân với sức sáng tạo của thế hệ trẻ, giữa truyền thông trên nền tảng số với những trải nghiệm văn hóa trực tiếp.

Khi người trẻ được tiếp cận di sản bằng những hình thức gần gũi, được lắng nghe chính đồng bào kể câu chuyện văn hóa của mình, tình yêu và niềm tự hào về bản sắc dân tộc cũng có thêm cơ hội được bồi đắp.

Từ một người biết đến Then, một người yêu tiếng đàn tính, một người muốn học thêm một làn điệu dân ca, những hạt mầm gìn giữ di sản có thể tiếp tục được gieo, không chỉ trong cộng đồng đã sản sinh ra di sản mà còn giữa các dân tộc anh em.