Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 14 sáng nay, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, Trung ương nhất trí cao với kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc. Ảnh: Phạm Thắng

Tổng Bí thư khẳng định, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các lãnh đạo chủ chốt đã thực sự là một tập thể đoàn kết, thống nhất, gương mẫu, bản lĩnh, trí tuệ, kiên định quan điểm, đường lối của Đảng, kịp thời đưa ra các quyết sách đúng đắn và phù hợp, giải quyết nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị...

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành triển khai quyết liệt các Nghị quyết Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết 18 về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, hoàn thành trước 5 năm, đã tạo ra “cú hích”, “bước ngoặt” về triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng trong tình hình mới…

Bộ Chính trị đã ban hành 7 nghị quyết chiến lược là các Nghị quyết 57, 59, 66, 68, 70, 71, 72. Theo Tổng Bí thư, đây là tiền đề, cơ sở chính trị, pháp lý đặc biệt quan trọng để thực hiện mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Các ủy viên Trung ương hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm

Tổng Bí thư chỉ rõ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ Đại hội 13 còn có một số hạn chế. Những thiếu sót, khuyết điểm có nguyên nhân khách quan và chủ quan nhưng chủ yếu là do yếu tố chủ quan.

Phương pháp, biện pháp lãnh đạo của một số cấp ủy, ủy viên Trung ương trên một số lĩnh vực còn hạn chế; chưa tập trung, thiếu quyết liệt, kịp thời; chưa phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của người đứng đầu.

Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ, điểm sáng nhất, đột phá nhất trong triển khai thực hiện Nghị quyết 18 là tổ chức thực hiện chính quyền địa phương hai cấp và tổ chức lại địa giới hành chính cấp tỉnh và cấp xã, tạo không gian, tiềm năng và cơ hội phát triển cho đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, đặc biệt là các ủy viên Trung ương Đảng cần đặc biệt quan tâm hơn nữa đến nhiệm vụ hỗ trợ, tạo điều kiện để mô hình chính quyền 3 cấp, đặc biệt quan tâm tới 2 cấp chính quyền địa phương.

Phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 14. Ảnh: Phạm Thắng

Thời gian tới, Tổng Bí thư yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục chăm lo, kiến tạo cho mô hình chính quyền địa phương hai cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tổng Bí thư lưu ý, phân định thẩm quyền liên thông giữa 3 cấp cho từng lĩnh vực, xóa chồng lấn, không bỏ trống nhiệm vụ; phân cấp đi kèm kiểm soát, chuyển mạnh sang hậu kiểm, tổ chức kiểm toán nội bộ ở tỉnh/xã.

Tài chính công được phân bổ theo kết quả, theo đặc điểm riêng của địa phương. Tổng Bí thư yêu cầu sớm xác định vị trí việc làm, khoán sản phẩm, đào tạo bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ, quản trị dữ liệu. Tổ chức một cửa liên thông số, xóa cơ chế “xin - cho”, tăng trách nhiệm người đứng đầu. Xây dựng dữ liệu dùng chung, kết nối dân cư, đất đai, an sinh, doanh nghiệp, cập nhật thời gian thực từ cơ sở tới Trung ương.

Tổng Bí thư lưu ý, nguyên tắc xuyên suốt là “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm” và “rõ người - rõ việc - rõ thời hạn - rõ nguồn lực - rõ trách nhiệm”, “Trung ương làm gương, địa phương hưởng ứng”, “vì nhân dân phục vụ”, “kết quả, sản phẩm công việc là thước đo cao nhất trình độ và phẩm chất cán bộ”.

Tổng Bí thư đề nghị các ủy viên Trung ương Đảng hãy nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước đất nước và nhân dân, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những công việc của đơn vị, địa phương mình, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu.

Tình hình thiên tai, bão lũ, ngập úng, sạt lở thời gian qua diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân, đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Bão số 13 có khả năng sẽ đổ bộ vào khu vực miền Trung - Tây Nguyên trong ngày hôm nay, Tổng Bí thư yêu cầu các ủy viên Trung ương Đảng trở về địa phương tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống bão lũ.