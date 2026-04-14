Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư và lẵng hoa chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi thư và lẵng hoa chúc mừng Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Thủ tướng Campuchia Hun Manet.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi thư và lẵng hoa chúc mừng tới Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi thư và lẵng hoa chúc mừng tới Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong và Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Trưởng Ban Thường trực Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Say Chhum.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: TTXVN

​Trong thư gửi lãnh đạo chủ chốt Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo chủ chốt Việt Nam vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào không ngừng được củng cố, phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả.

Đặc biệt, việc hai nước bổ sung nội hàm “gắn kết chiến lược” năm 2025 là dấu mốc quan trọng, định hướng lâu dài cho quan hệ hai Đảng, hai nước; tạo nền tảng vững chắc cho phát triển vì lợi ích của nhân dân, vì hòa bình, ổn định ở khu vực.

Việt Nam luôn coi trọng và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Lào triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao; thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực then chốt như kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng, giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân, đồng thời không ngừng vun đắp, gìn giữ và phát huy mối quan hệ thủy chung, trong sáng, hiếm có giữa hai dân tộc.

​Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo ta tin tưởng Lào sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu to lớn, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

​Trong thư gửi lãnh đạo Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo chủ chốt Việt Nam chúc mừng những thành tựu to lớn và quan trọng trên tất cả các lĩnh vực Campuchia đã đạt được thời gian qua.

Lãnh đạo Việt Nam tin tưởng dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni và đường lối đúng đắn của Đảng Nhân dân Campuchia do Chủ tịch Hun Sen dẫn dắt, Cương lĩnh của Đảng Nhân dân Campuchia giai đoạn 2023-2028 và Chiến lược Ngũ giác giai đoạn 1 của Chính phủ Campuchia sẽ được thực hiện thắng lợi, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân Campuchia.

Về quan hệ hai nước, lãnh đạo Việt Nam tin tưởng rằng với kết quả đạt được trong các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, đặc biệt là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm và đồng chủ trì cuộc gặp giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia và cuộc gặp giữa người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào tháng 2 vừa qua sẽ được hai bên tích cực triển khai, qua đó góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai Đảng, hai nước, vì lợi ích thiết thực của nhân dân mỗi nước...

​Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi thư chúc mừng đến Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavan Phomvihane, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Bounleua Phandanouvong và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Prak Sokhonn.