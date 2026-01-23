Báo The Hill đưa tin, sau các cuộc đàm phán với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte diễn ra ngày 21/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ và khối quân sự này đã “hình thành khuôn khổ của một thỏa thuận trong tương lai liên quan tới hòn đảo Greenland và trên thực tế là toàn bộ khu vực Bắc Cực”.

Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen hôm 22/1. Ảnh: New York Post

Tại buổi họp báo được tổ chức hôm 22/1, Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen nhấn mạnh các lãnh đạo Đan Mạch và Greenland mới là những người có quyền quyết định điều gì sẽ xảy ra với hòn đảo này.

“Ngay từ đầu, chúng tôi nói rằng chúng tôi có một số lằn ranh đỏ về vấn đề Greenland. Chúng ta không thể vượt qua những lằn ranh đó. Chúng ta phải tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ và tôn trọng luật pháp quốc tế”, ông Nielsen nói.

Trong cuộc họp báo trước đó cùng ngày, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen nói rằng bà vẫn duy trì các cuộc đối thoại với Tổng thư ký NATO Rutte cả trước và sau khi ông có các cuộc thảo luận với Tổng thống Mỹ Trump về Greenland. “Khối NATO hoàn toàn nhận thức được lập trường của Đan Mạch. Chúng tôi có thể đàm phán về mọi thứ như chính trị, an ninh, đầu tư và kinh tế. Nhưng chúng tôi không thể đàm phán về chủ quyền của chính mình”.

Greenland là hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch, một đồng minh lâu năm của Mỹ trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tổng thống Mỹ Trump từ lâu đã tìm cách thâu tóm Greenland, viện dẫn những lo ngại về an ninh quốc gia và sự cần thiết phải đối phó với ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc trong khu vực. Ông đã nêu ý tưởng mua lại hòn đảo và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực.