Hãng tin CNN dẫn tuyên bố hôm nay (22/1) của Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết: “Chúng tôi có thể đàm phán về tất cả các vấn đề chính trị, an ninh, đầu tư, kinh tế. Nhưng chúng tôi không thể đàm phán về chủ quyền của mình. Đan Mạch mong muốn tiếp tục tham gia đối thoại mang tính xây dựng với các đồng minh về cách chúng ta có thể tăng cường an ninh ở Bắc Cực, bao gồm cả dự án phòng thủ Vòm Vàng của Mỹ, trong điều kiện việc này được thực hiện với sự tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi”.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Ảnh: EFE-EPA

Bà Frederiksen nhất quyết phản đối lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Trump về việc Washington tiếp quản Greenland, hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch ở Bắc Cực.

Sau cuộc thảo luận với Tổng thư ký NATO Mark Rutte hôm 21/1, ông Trump thông báo đã đạt một khuôn khổ cho thỏa thuận tương lai về Greenland và Mỹ sẽ không áp đặt thêm thuế quan đối với các quốc gia châu Âu phản đối tham vọng giành quyền kiểm soát hòn đảo này của ông.

Tuy nhiên, ông Rutte nói chủ quyền của Đan Mạch đối với Greenland không được thảo luận trong cuộc điện đàm với ông Trump. Phát ngôn viên của NATO cũng cho hay, ông Rutte không đề xuất bất kỳ sự "thỏa hiệp" nào đối với chủ quyền của Đan Mạch trong các cuộc đối thoại.

Trước đó, phát biểu với báo chí hôm 21/1 sau khi ông Trump kêu gọi Copenhagen “đàm phán ngay lập tức” về vấn đề chủ quyền đối với Greenland, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen khẳng định nước này sẽ không nhượng bộ “dù chỉ một tấc” trong vấn đề này.

“Chúng tôi sẽ không tham gia các cuộc đàm phán dựa trên việc từ bỏ những nguyên tắc nền tảng. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra”, ông Rasmussen nhấn mạnh.