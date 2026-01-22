Theo đài RT, Tổng thống Nga Putin đã đưa ra nhận định về vấn đề Greenland trong cuộc họp Hội đồng An ninh quốc gia tại Điện Kremlin ngày 21/1.

"Những gì xảy ra tại Greenland không liên quan đến Nga. Mỹ và các đồng minh NATO sẽ phải tự giải quyết vấn đề này với nhau", ông Putin cho biết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Tổng thống Nga khẳng định Moscow không có lợi ích gì trong tranh chấp quyền sở hữu Greenland, hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch. Dẫu vậy, lãnh đạo Điện Kremlin đã dự đoán về số tiền chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump phải chi ra nếu muốn giành quyền kiểm soát hòn đảo.

"Chúng tôi có kinh nghiệm trong những vấn đề tương tự. Nga đã bán Alaska cho Mỹ vào năm 1867 với giá 7,2 triệu USD, tương đương 158 triệu USD theo tỷ giá hiện tại. Nếu so về diện tích với Alaska, thì giá trị của Greenland rơi vào khoảng 200 - 250 triệu USD, nhưng nếu tính theo giá vàng lịch sử thì con số này là 1 tỷ USD. Đây là số tiền mà Mỹ hoàn toàn có thể chi ra", ông Putin nói.

Tổng thống Nga sau đó cũng lấy dẫn chứng thêm về vụ Mỹ mua lại quần đảo Virgin từ Đan Mạch vào năm 1917 với giá 25 triệu USD tiền vàng.

Theo truyền thông Mỹ, chính quyền Tổng thống Trump đang cân nhắc việc trả từ 10.000 - 100.000 USD cho mỗi người dân Greenland để giành quyền kiểm soát hòn đảo. Nếu chi trả ở mức tối đa cho toàn bộ 57.000 dân Greenland, thương vụ này sẽ tốn của Mỹ 5,7 tỷ USD.

Vào ngày 21/1, ông Trump thông báo đã đạt được thỏa thuận khung về Greenland với NATO mà ông cảm thấy hài lòng, đồng thời rút lại cảnh báo áp thuế với châu Âu.