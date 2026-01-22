Theo báo USA Today, Tổng thống Mỹ Trump ngày 21/1 đã có bài phát biểu về Greenland tại WEF, nhưng ông lại nhiều lần nhắc tới Iceland thay vì hòn đảo ở Bắc Cực. Iceland là một đảo quốc nhỏ ở Bắc Đại Tây Dương và từ "iceland" cũng có thể hiểu là "vùng đất băng".

"NATO không đứng về phía chúng ta trong vấn đề Iceland, tôi chắc chắn về điều này. Thị trường chứng khoán của chúng ta đã có phiên sụt giảm đầu tiên vì Iceland. Iceland đã khiến chúng ta mất khá nhiều tiền. Nhưng sự sụt giảm này chẳng đáng là bao so với mức tăng trước đó", ông Trump nói.

Ở một đoạn khác, lãnh đạo Nhà Trắng tiếp tục nhắc đến Iceland thay vì Greenland khi cho rằng các nhà lãnh đạo châu Âu hiện không còn thiện cảm với ông. "Tôi đang giúp châu Âu, tôi đang giúp NATO. Cho đến vài ngày trước, khi tôi thảo luận với họ về Iceland, họ vẫn yêu mến tôi", ông Trump cho hay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos. Ảnh: NYT

Truyền thông quốc tế sau đó đã trích dẫn lại bài phát biểu, chỉ ra rằng Tổng thống Trump đang muốn nói tới Greenland chứ không phải Iceland. Ngược lại, Nhà Trắng nhấn mạnh ông Trump không nhầm lẫn.

"Tổng thống Trump đã nói về Greenland như 'một vùng đất băng' vì sự thật đúng là như vậy. Các phóng viên mới là người nhầm lẫn", Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt giải thích.

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Trump nhầm lẫn giữa 2 hòn đảo này. Một ngày trước khi tới Davos, ông Trump cũng đã nhắc tới Iceland thay vì Greenland trong khi đang đề cập tới vấn đề áp thuế với 8 quốc gia NATO. "Lấy Iceland làm ví dụ, nếu không có thuế quan, họ thậm chí sẽ không thảo luận với chúng ta về vấn đề này", ông Trump phát biểu.

Trong tuần trước, một sự cố giữa Mỹ và Iceland đã xảy ra khi ứng viên Đại sứ Mỹ tại Iceland Billy Long đùa rằng quốc gia này "nên trở thành bang thứ 52 của Mỹ". Phía Iceland ngay lập tức đã phản đối, đồng thời yêu cầu Mỹ xem xét lại việc bổ nhiệm ông Long.