Tổng thống Trump. Ảnh: The Guardian

Theo CNN, ngay đầu bài phát biểu, người đứng đầu nước Mỹ đã đưa ra những lời chỉ trích gay gắt đối với châu Âu.

Tại hội trường chật kín các quan chức châu Âu, ông Trump nói một số vùng ở lục địa này không thể nhận ra được. "Chúng ta có thể tranh luận về điều đó nhưng thực ra chả có gì để tranh luận. Bạn bè tôi từ nhiều nơi khác nhau trở về và nói: Tôi không thể nhận ra nó nữa... Điều đó không phải theo hướng tích cực. Đó là theo hướng rất tiêu cực".

Ông Trump nói các chính sách nhập cư và chính sách kinh tế của châu Âu đã dẫn đến những hậu quả thảm khốc, so với điều mà ông gọi là “phép màu kinh tế” ở Mỹ.

“Tôi yêu châu Âu và tôi muốn thấy châu Âu phát triển tốt đẹp nhưng châu lục này đang đi sai hướng”, ông chủ Nhà Trắng viện dẫn “chi tiêu chính phủ ngày càng tăng, di cư ồ ạt không kiểm soát và nhập khẩu nước ngoài không ngừng”.

Tổng thống Trump kết luận: "Kết quả là thâm hụt ngân sách và thương mại kỷ lục, thâm hụt chủ quyền ngày càng tăng do làn sóng di cư ồ ạt nhất trong lịch sử loài người gây ra".

Đề cập tới Greenland, ông Trump tuyên bố: "Mỗi đồng minh NATO đều có nghĩa vụ phải bảo vệ lãnh thổ của mình. Thực tế là, không một quốc gia hay nhóm quốc gia nào có khả năng bảo vệ Greenland ngoài Mỹ. Mỹ là một cường quốc mạnh hơn nhiều so với những gì mọi người biết".

Tổng thống Trump đã chỉ trích Đan Mạch là "vô ơn" vì từ chối từ bỏ quyền kiểm soát Greenland, cho rằng quốc gia này nợ Mỹ vì đã Mỹ đã bảo vệ họ trong Thế chiến II. "Đan Mạch thất thủ trước Đức chỉ sau 6 giờ giao tranh và hoàn toàn không thể bảo vệ chính mình lẫn Greenland. Vì vậy, Mỹ buộc phải đứng ra", ông Trump bày tỏ sự tiếc nuối về việc Mỹ khi đó đã cho phép Đan Mạch giữ lại Greenland.

Ông Trump cũng giải thích lý do tại sao muốn thâu tóm Greenland. "Greenland là một vùng lãnh thổ rộng lớn, gần như hoàn toàn không có người ở và chưa được phát triển, nằm ở vị trí chiến lược quan trọng giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc mà không có lực lượng phòng thủ. Ở đó có rất nhiều đất hiếm và để có được loại đất hiếm này, bạn phải đào xuyên qua hàng trăm mét băng... Mỹ cần Greenland vì an ninh quốc gia chiến lược và an ninh quốc tế. Hòn đảo rộng lớn không được bảo vệ này thực chất là một phần của Bắc Mỹ ở biên giới phía bắc của Tây bán cầu, đó là lãnh thổ của chúng ta".

Tổng thống Mỹ Trump cũng tuyên bố sẽ không dùng vũ lực để giành lấy Greenland.