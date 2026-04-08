Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và tái khẳng định ý chí, cam kết vững chắc trong việc tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác đặc biệt giữa hai quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un nhấn mạnh việc Tổng Bí thư Tô Lâm đảm nhiệm cương vị Chủ tịch nước thể hiện sự tín nhiệm và kỳ vọng to lớn của toàn Đảng và toàn thể nhân dân Việt Nam. Lãnh đạo Triều Tiên tin tưởng trên cơ sở thỏa thuận đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước tháng 10/2025 tại Bình Nhưỡng, quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez, tháng 9/2025. Ảnh: Phạm Hải

Thay mặt Chính phủ Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio gửi thông điệp chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Ông Rubio cho biết Mỹ đánh giá cao quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, được xây dựng hơn ba thập kỷ với tình hữu nghị ngày càng bền chặt, sự tôn trọng lẫn nhau và với các lợi ích chung.

Mỹ đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ của Việt Nam trong việc thúc đẩy thịnh vượng kinh tế, mở rộng giao lưu nhân dân và cùng nhau nỗ lực thúc đẩy hòa bình, ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Lãnh đạo Mỹ mong muốn hợp tác chặt chẽ với Việt Nam nhằm thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng cho nhân dân hai nước đồng thời tiếp tục làm cho hai nước ngày càng an toàn hơn, vững mạnh và thịnh vượng hơn.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam sẽ vững bước trên con đường phát triển; nhấn mạnh quan hệ Đối tác chiến lược giúp mở rộng hợp tác Việt Nam - Belarus về chất, mà một trong những kết quả cụ thể đạt được trong thời gian qua là việc hai nước áp dụng chế độ miễn thị thực và khai trương đường bay thẳng.

Belarus mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm trong chuyến thăm Belarus tháng 5/2025. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Belarus

Chủ tịch Đảng Bạch Nga Olga Chemodanova bày tỏ kính trọng việc Tổng Bí thư Tô Lâm được Quốc hội thống nhất bầu giữ cương vị Chủ tịch nước, khẳng định đây là minh chứng cho thấy nhân dân Việt Nam đánh giá cao uy tín chính trị và công lao của Tổng Bí thư Tô Lâm đối với Tổ quốc.

Đảng Bạch Nga đánh giá cao quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng và nhân dân hai nước vốn được xây dựng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và các giá trị chung của hai nước.

Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Belarus Sergei Syrankov nhấn mạnh việc Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước cho thấy sự ghi nhận và tin tưởng sâu sắc của nhân dân Việt Nam. Đảng viên Đảng Cộng sản Belarus đánh giá cao tình hữu nghị và đoàn kết anh em giữa hai Đảng và nhân dân hai nước; bày tỏ trân trọng việc hai Đảng có chung quan điểm về trật tự thế giới và trung thành với lý tưởng về công bằng xã hội.

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, khẳng định kết quả bỏ phiếu thể hiện niềm tin của nhân dân Việt Nam đối với những kế hoạch của Tổng Bí thư Tô Lâm nhằm thúc đẩy sự thịnh vượng chính trị và kinh tế, cũng như nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Nhấn mạnh Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Kazakhstan tại khu vực châu Á, Tổng thống bày tỏ tin tưởng bằng những nỗ lực chung quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Kazakhstan sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển.

Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh nhấn mạnh dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tầm nhìn xa của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, trở thành đầu tàu tăng trưởng kinh tế trong khu vực; uy tín và vị thế ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Tổng thống Mông Cổ bày tỏ sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Mông Cổ - Việt Nam phát triển sâu sắc và hiệu quả hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực.

Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trong chuyến thăm Mông Cổ tháng 9/2024. Ảnh: Minh Nhật

Thủ tướng Mông Cổ Nyam-Osor Uchral chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng; đánh giá quan hệ hữu nghị lâu đời giữa hai nước đang ngày càng được tăng cường và phát triển mạnh mẽ, tương xứng với quan hệ Đối tác toàn diện Mông Cổ - Việt Nam.

Thủ tướng Mông Cổ bày tỏ sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Thủ tướng Lê Minh Hưng nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác quý báu giữa hai nước Mông Cổ - Việt Nam ngày càng phát triển hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; bày tỏ vui mừng khi quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước luôn đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường và phát triển quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mông Cổ.

Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhằm thúc đẩy hợp tác hiệu quả giữa hai cơ quan lập pháp cũng như quan hệ hai nước.

Nhân dịp này, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega Saavedra và đồng Tổng thống Rosario Murillo đã gửi các thư mừng đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.