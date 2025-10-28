Chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước ASEAN tham dự bế mạc hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương với hơn 20 hoạt động, hội nghị đã thành công tốt đẹp.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cảm ơn tất cả nước thành viên và các đối tác về những đóng góp thực chất và những nỗ lực bền bỉ góp phần làm nên thành công của hội nghị - một sự kiện “được dẫn dắt bởi lòng kiên trì và lý trí sáng suốt trong một thời khắc đầy biến động”, một kết quả tiêu biểu cho “phương cách ASEAN”.

Ông Anwar Ibrahim cho biết, những kết quả quan trọng đạt được sẽ tiếp thêm sức sống cho tiến trình liên kết khu vực, gia tăng sức mạnh tổng hợp và vị thế của Cộng đồng ASEAN “bao trùm và bền vững”, giúp ASEAN sẵn sàng vững bước trên chặng đường phát triển mới với 11 thành viên.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tiếp nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2026 từ Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Ảnh: VGP

Tiếp nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2026 từ Thủ tướng Malaysia, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. công bố chủ đề Năm ASEAN 2026 là “Cùng chèo lái tới tương lai” với 3 ưu tiên lớn là củng cố hòa bình và an ninh, tăng cường các hành lang thịnh vượng, thúc đẩy trao quyền cho người dân.

Đoàn Việt Nam do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đã tham gia tích cực, đóng góp hiệu quả vào gần 20 hoạt động đa phương trong khuôn khổ hội nghị, chia sẻ nhiều định hướng quan trọng định hình tương lai của ASEAN.

Quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với các đối tác được thúc đẩy thực chất thông qua hơn 20 cuộc tiếp xúc song phương. Việt Nam cũng đóng góp, đề xuất sáng kiến thúc đẩy xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường, bao trùm và bền vững, lấy người dân làm trung tâm.

Tối nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn Việt Nam đã rời Kuala Lumpur về nước, kết thúc thành công chuyến công tác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính rời Kuala Lumpur về nước. Ảnh: VGP

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết, hội nghị của ASEAN diễn ra trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, đặt ra thách thức cho toàn cầu và khu vực.

Hội nghị đã thông qua gần 70 văn kiện thuộc 3 trụ cột chính trị - an ninh, kinh tế và văn hóa - xã hội, cụ thể hóa cam kết của ASEAN với tiến trình xây dựng cộng đồng và thúc đẩy quan hệ đối tác thời gian tới.

Việc Timor-Leste trở thành thành viên chính thức của ASEAN là một dấu mốc đáng nhớ, đánh dấu lần mở rộng thứ hai của ASEAN sau 30 năm (đợt thứ nhất bắt đầu với Việt Nam năm 1995). Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, đây là sự bổ sung đúng thời điểm nhằm mở rộng không gian phát triển, tạo thế và lực mới cho tiến trình phát triển của hiệp hội.

ASEAN tiếp tục thể hiện vai trò trung tâm và dẫn dắt trong duy trì hoà bình, ổn định ở khu vực, thể hiện qua việc hỗ trợ Campuchia và Thái Lan ký tuyên bố chung triển khai các thỏa thuận đảm bảo hòa bình, bình thường hóa quan hệ tại biên giới...

Sự tham gia đông đảo của lãnh đạo cấp cao các nước đối tác và các tổ chức quốc tế như Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Trung Quốc, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Chủ tịch Hội đồng châu Âu... một lần nữa khẳng định vị thế của ASEAN.

Các nước đều mong muốn đẩy mạnh quan hệ với Việt Nam

Chỉ trong 3 ngày dự hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp, tiếp xúc song phương với lãnh đạo khoảng hơn 20 đối tác. Các cuộc gặp, trao đổi tuy ngắn nhưng đạt nhiều kết quả cụ thể và thực chất.

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, tân Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, Tổng thống Brazil Lula da Silva, Thủ tướng Canada Mark Carney và nhiều lãnh đạo đều nhất trí với đề nghị của Việt Nam về tăng cường trao đổi đoàn cấp cao thời gian tới cho thấy các nước nhìn nhận, đánh giá cao vai trò của Việt Nam ở khu vực, ủng hộ Việt Nam ổn định, phát triển...

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: VGP

Việt Nam và các đối tác quan trọng đã “chốt” được nhiều vấn đề quan trọng phản ánh lợi ích chung.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường nhất trí tích cực thúc đẩy việc khởi công tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Lào Cai.

Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết sẽ sớm công bố dự án trị giá 20 triệu USD xây dựng thành phố thông minh ven biển thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu...

Đặc biệt, Việt Nam và Mỹ đã công bố Tuyên bố chung về hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng ngày 26/10.

Lãnh đạo nhiều nước và tổ chức quốc tế rất ấn tượng với tốc độ phát triển của Việt Nam trong mấy chục năm qua. Các đối tác đều khẳng định coi trọng vai trò, vị thế của Việt Nam, mong muốn Việt Nam ủng hộ thúc đẩy hợp tác giữa các nước với ASEAN.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhận định điều này cho thấy các nước nhìn nhận Việt Nam là một trong những quốc gia thành viên chủ chốt, có khả năng dẫn dắt trong ASEAN.