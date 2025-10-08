Mới đây, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) vừa điều trị thành công cho bệnh nhi A.T (ngụ Gia Lai) nguy kịch do bị ong đốt.

Theo người nhà, khoảng 9h sáng 7/9, trên đường đi lễ nhà thờ về, T. đi cùng một nhóm trẻ. Một bé lấy đá ném vào tổ ong sau đó bỏ chạy. Đàn ong bay ra tấn công 3 trẻ. Trong đó, một bé không qua khỏi còn T. đau nhiều, mệt lả, được đưa ngay đến Bệnh viện Đa khoa Gia Lai cấp cứu.

Tại đây, tình trạng bé nhanh chóng diễn tiến nặng với các triệu chứng suy hô hấp, sốc, vàng da, vàng mắt, tiểu ít, nước tiểu có máu cùng các dấu hiệu suy thận cấp, suy hô hấp, tổn thương gan nặng và xuất huyết tiêu hóa. Bé được chẩn đoán phản vệ độ III do ong đốt.

Các bác sĩ lập tức cho bé thở máy, truyền dịch, sử dụng thuốc vận mạch và kháng sinh. Qua hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, ê-kíp được hướng dẫn thực hiện kỹ thuật lọc máu liên tục và thay huyết tương. Tuy nhiên, tình trạng bé không cải thiện và diễn tiến phức tạp, nên bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố để điều trị.

Lúc này, bé T. đã li bì, phù toàn thân, vàng da, vàng mắt, tiểu ít, nước tiểu vàng sậm, sonde dạ dày ra dịch màu nâu đỏ. Các vết ong đốt trên đầu, mặt, cổ, ngực, tay, chân có dấu hiệu hoại tử tại trung tâm. Xét nghiệm cho thấy bé bị toan hóa máu, tổn thương gan, thận nghiêm trọng, tán huyết, hủy cơ...

Tại Khoa Hồi sức Tích cực, bệnh nhi được tiếp tục thở máy, truyền dịch, sử dụng thuốc vận mạch, kháng sinh, vitamin K1 và hỗ trợ chức năng gan. Các bác sĩ tiến hành lọc máu liên tục và thay huyết tương cho trẻ. Sau hơn 3 tuần điều trị tích cực, tình trạng bé dần cải thiện: tiểu tốt, cai được máy thở, chức năng gan và thận trở về bình thường.

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cho biết, tai nạn do ong đốt nguy hiểm cho con người và súc vật do các độc tố có trong nọc ong như Melittin, Phospholipase A, B, Hyaluronidase, Histamine, Serotonin, Acetylcholine, Acid phosphatase, Apamin tổn thương thận, gan, hủy cơ, tán huyết, rối loạn đông máu, tổn thương phổi gây suy hô hấp,…

Nếu bị ong đốt, người dân có thể lấy vòi chích (nếu có) bằng cách khều nhẹ, dùng nhíp; tránh nặn ép bằng tay vì có thể làm nọc độc lan ra, rửa sạch vùng bị chích bằng xà bông và nước ấm, đắp băng lạnh lên vết cắn để giảm đau và giảm sưng. Khi người bệnh nổi mề đay, than mệt, tay chân lạnh, tiêu đỏ, tiểu ít, bị ong vò vẽ đốt trên 10 vết cần đến cơ sở y tế.

Đề phòng ong đốt, bác sĩ Tiến khuyến cáo người dân tránh mặc đồ màu sắc sặc sỡ khi đi chơi du ngoạn miền quê, trong rừng, tránh leo trèo hái trái cây có thể bị tai nạn do té và bị ong tấn công do vô tình hay cố ý chọc phá tổ ong, kiểm soát phát quang những tổ ong xung quanh nhà và trong vườn.

