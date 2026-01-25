Tay vợt người Mỹ gốc Việt, hạt giống số 25, đã chơi một trận đấu gần như hoàn hảo trước đối thủ được xếp hạng 11 thế giới, khẳng định cái duyên đặc biệt với sân đấu nước Úc.

Ở set mở màn, Learner Tien nhập cuộc tự tin, thi đấu chắc chắn trong các game cầm giao và tận dụng tốt sai sót của Medvedev để bẻ game quyết định, qua đó thắng 6-4.

Learner Tien thêm một lần gieo sầu cho Daniil Medvedev - Ảnh: AO

Bước sang set hai, thế trận hoàn toàn nghiêng về tay vợt trẻ. Medvedev liên tục mất nhịp, trong khi Tien chơi thăng hoa, thắng trắng 6-0 chỉ sau chưa đầy 30 phút.

Sang set ba, Medvedev cố gắng vùng lên nhưng vẫn không thể đảo ngược cục diện. Learner Tien tiếp tục duy trì sự ổn định, kiểm soát các pha bóng bền và khép lại trận đấu với chiến thắng 6-3. Chung cuộc, Tien thắng Medvedev sau ba set với các tỷ số 6-4, 6-0 và 6-3.

Chiến thắng này không chỉ đưa Learner Tien vào tứ kết Australian Open, mà còn một lần nữa khẳng định anh đang trở thành “khắc tinh” thực sự của Medvedev tại Melbourne.