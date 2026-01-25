Jakub Mensik đã không thể tiếp tục hành trình tại Australian Open 2026 khi quyết định rút lui vì chấn thương cơ bụng, giúp Novak Djokovic giành vé vào tứ kết mà không cần thi đấu.

Thông tin được xác nhận ngày 25/1, khép lại chặng đường đáng nhớ của tay vợt trẻ người CH Czech tại Melbourne.

Djokovic được đối thủ "nhường" vé tứ kết Australian Open - Ảnh: AO

Theo chia sẻ của Mensik, chấn thương cơ bụng đã trở nặng sau các trận đấu gần đây, khiến anh không còn đủ thể trạng để tiếp tục tranh tài.

“Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng buộc phải đưa ra quyết định này. Dù rất thất vọng, việc lần đầu lọt vào vòng bốn Australian Open là ký ức tôi sẽ luôn trân trọng”, Jakub Mensik cho biết.

Trước khi rút lui, Mensik gây ấn tượng mạnh khi chỉ thua hai set trên hành trình vào vòng bốn. Anh từng vượt qua cựu tay vợt Top 10 Pablo Carreno Busta sau năm set nghẹt thở, trước khi thắng thuyết phục Rafael Jodar và Ethan Quinn.

Đáng tiếc, người hâm mộ không được chứng kiến màn tái đấu chung kết Miami Open 2025 giữa Mensik và Djokovic, nơi tay vợt trẻ từng giành chiến thắng.

Về phần mình, Djokovic - tay vợt 10 lần vô địch Australian Open sẽ chờ đối thủ ở tứ kết là Lorenzo Musetti hoặc Taylor Fritz. Huyền thoại sống người Serbia tiếp tục nuôi tham vọng chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp.

Highlights Novak Djokovic 3-0 Botic van de Zandschulp