Ở trận ra quân bảng B VCK Futsal châu Á 2026, ĐT futsal Thái Lan thể hiện đẳng cấp vượt trội khi đánh bại ĐT futsal Lebanon với tỷ số 2-0.

Ngay từ những phút đầu, đại diện xứ Chùa vàng chủ động đẩy cao đội hình, kiểm soát bóng tốt và liên tục tạo sức ép về phía khung thành đối phương.

ĐT futsal Thái Lan lấn lướt các cầu thủ Lebanon - Ảnh: Futsal Thái Lan

Sức ép sớm nhanh chóng được cụ thể hóa. Phút 6, Osamanmusa dứt điểm gọn gàng, mở tỷ số cho Thái Lan. Chỉ bảy phút sau, đến lượt Srirangpirot nhân đôi cách biệt.

Hai bàn thắng sớm giúp Thái Lan chơi nhàn nhã hơn, chủ động kiểm soát nhịp độ và giữ vững lợi thế cho đến hết trận.

Niềm vui của đội bóng xứ Chùa vàng - Ảnh: Futsal Thái Lan

Ở chiều ngược lại, Lebanon nỗ lực tổ chức phản công nhưng gặp nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự kỷ luật của Thái Lan. Thất bại này khiến đại diện Tây Á rơi vào thế bất lợi tại bảng đấu.

Theo lịch thi đấu, chỉ hai ngày sau, ĐT futsal Lebanon sẽ chạm trán ĐT futsal Việt Nam, trước khi gặp Kuwait vào ngày 31/1. Đây sẽ là những trận then chốt quyết định cơ hội đi tiếp của Lebanon tại VCK Futsal châu Á 2026.