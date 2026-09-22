Hall từng trải qua giai đoạn cuối mùa trước đầy khó khăn khi bị HLV Eddie Howe xếp thi đấu trái sở trường bên hành lang phải. Phong độ sa sút khiến anh mất suất tham dự World Cup 2006.

Hè vừa qua, Newcastle chia tay hàng loạt trụ cột như Bruno Guimaraes, Sandro Tonali và Anthony Gordon. Dù vậy, Chích chòe vẫn kiên quyết từ chối lời đề nghị của MU dành cho Lewis Hall.

Lewis Hall đặt niềm tin vào HLV Matthias Jaissle - Ảnh: Shutterstock

Sau cuộc trao đổi với tân HLV Matthias Jaissle, hậu vệ cánh người Anh quyết định ký hợp đồng mới đến năm 2031 và trở thành một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất đội.

Lewis Hall thừa nhận cảm thấy tự hào khi được MU để ý, nhưng khẳng định điều đó không ảnh hưởng đến lựa chọn của mình.

"Thành thật mà nói, điều đó không tác động đến tôi. Khi được đội bóng khác để mắt tới, bạn hiểu rằng mình đang làm tốt. Đó là sự ghi nhận dành cho màn trình diễn, năng lực cũng như con người của bạn” - Hall chia sẻ.

"Đấy là tín hiệu tích cực. Nhưng đồng thời, tôi biết mình yêu việc thi đấu tại St James' Park đến mức nào. Khi HLV mới xuất hiện, tôi nhanh chóng hiểu được tham vọng và những mục tiêu mà đội hướng tới.

Chỉ sau vài cuộc trò chuyện và một số buổi tập, tôi đã tin ông ấy sẽ mang đến những điều tích cực cho Newcastle. Đội bóng cần chiêu mộ cầu thủ mới và nâng cấp lực lượng.

Ngay khi điều đó được thực hiện, ký hợp đồng mới là quyết định không cần phải suy nghĩ."

MU nhiều khả năng sẽ trở lại hỏi mua Lewis Hall vào năm tới, khi Quỷ đỏ tiếp tục tìm kiếm người kế nhiệm lâu dài cho Luke Shaw.

Dẫu vậy, cầu thủ 21 tuổi tin rằng, anh sẽ gắn bó lâu dài với sân St James’ Park nếu đội bóng duy trì khả năng cạnh tranh danh hiệu và đáp ứng được tham vọng.

"Tôi nghĩ mình sẽ ở lại. Khi khoác áo một đội bóng, bạn không nên nghĩ quá xa về tương lai.

Tôi thực sự biết ơn bản hợp đồng mới cũng như niềm tin mà ban lãnh đạo và HLV dành cho mình. Hiện tại, tôi chỉ tập trung vào từng trận đấu và cố gắng cống hiến những gì tốt nhất cho CLB.

Newcastle có những tham vọng rõ ràng. Chừng nào chúng tôi còn hiện thực hóa được các mục tiêu đó, tôi tin mình sẽ gắn bó với đội bóng trong một thời gian dài."