Chia sẻ với VietNamNet, đại diện Sở GD-ĐT Hải Phòng cho hay đã thông báo thời gian nghỉ Tết dương lịch năm 2026 tới các nhà trường.

Cụ thể, đối với các cơ sở giáo dục có lịch nghỉ cố định vào ngày thứ Bảy hằng tuần: Được hoán đổi ngày làm việc từ thứ Sáu (ngày 2/1/2026) sang thứ Bảy (ngày 10/1/2026); như vậy được nghỉ 4 ngày liên tục từ thứ Năm (ngày 1/1/2026) đến hết Chủ nhật (ngày 4/1/2026), làm bù, học bù vào thứ Bảy (ngày 10/1/2026).

Đối với các cơ sở giáo dục không có lịch nghỉ cố định vào ngày thứ Bảy hằng tuần, Sở yêu cầu căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật; làm bù, học bù (nếu có) vào những ngày cuối trong thời gian năm học 2025 – 2026.

Sở GD-ĐT Hải Phòng cũng đề nghị UBND các phường, xã và các nhà trường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động, phụ huynh, học sinh, học viên, sinh viên có ý thức đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản; an toàn giao thông; giữ gìn an ninh, trật tự xã hội trong dịp nghỉ Tết.

Ảnh minh họa: VNN.

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2025–2026 đối với giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên mà Bộ GD-ĐT ban hành, các kỳ nghỉ lễ, Tết được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Mới đây, Chính phủ đã đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục từ thứ Năm (ngày 1/1/2026) đến hết Chủ nhật (ngày 4/1/2026); hoán đổi từ ngày làm việc thứ Sáu (ngày 2/1/2026) sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy (ngày 10/1/2026).

Chiếu theo nội dung này, học sinh ở các địa phương cũng có thể sẽ đều được kéo dài lịch nghỉ Tết dương lịch trong 4 ngày.

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 do Bộ GD-ĐT công bố áp dụng trên toàn quốc, học kỳ I phải kết thúc trước ngày 18/1/2026; toàn bộ chương trình và năm học hoàn thành trước ngày 31/5/2026.

Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS được thực hiện trước ngày 30/6/2026. Công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp phải hoàn tất trước ngày 31/7/2026. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6.

Các kỳ thi cấp quốc gia khác sẽ được tổ chức theo quy định và hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Về nguyên tắc xây dựng kế hoạch thời gian năm học, Bộ quy định các địa phương phải bảo đảm đủ 35 tuần thực học (18 tuần cho học kỳ I và 17 tuần cho học kỳ II). Đồng thời, kế hoạch cần phù hợp với điều kiện và đặc điểm thực tiễn của từng địa phương.

VietNamNet tiếp tục cập nhật thông tin lịch nghỉ Tết dương lịch của học sinh các tỉnh, thành.