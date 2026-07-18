Có những khoảnh khắc để lại dấu ấn suốt đời. Với Luis de la Fuente, một trong số đó diễn ra vào ngày 15/5/2004, khi ông còn là HLV đội trẻ Sevilla.

Messi từng để lại ký ức khó quên cho De la Fuente. Ảnh: AFA

Khi ấy, De la Fuente đưa đội bóng đến sân Miniestadi để đá trận lượt về vòng 1/8 Cúp Nhà vua Tây Ban Nha dành cho lứa trẻ.

Đối thủ bên kia chiến tuyến là Barcelona, nơi có một cậu thiếu niên 16 tuổi mang tên Lionel Messi, người đã bắt đầu được nhắc đến rất nhiều trong hệ thống đào tạo La Masia.

Cuộc đối đầu khép lại bằng màn trình diễn chói sáng của Messi. Tiền đạo trẻ người Rosario ghi cả 4 bàn thắng giúp Barcelona giành chiến thắng, khiến đội bóng của De la Fuente hoàn toàn bất lực.

Đó cũng là lần đầu tiên vị HLV người Tây Ban Nha trực tiếp cảm nhận sự khó lường và tài năng đặc biệt của ngôi sao Argentina.

Messi ghi bàn vào lưới đội trẻ Sevilla của De la Fuente. Nguồn: FCB

Hơn 2 thập kỷ đã trôi qua kể từ lần gặp gỡ đầu tiên ấy. Khi đó, không ai có thể hình dung rằng một ngày nào đó họ sẽ đối đầu nhau trong trận tranh ngôi vô địch World Cup, diễn ra trên sân MetLife (2h ngày 20/7).

Trong buổi họp báo trước trận chung kết World Cup 2026, De la Fuente nhớ lại kỷ niệm ấy với nụ cười.

“Tôi biết đến Messi khi còn dẫn dắt đội trẻ Sevilla. Mọi người đều nói với tôi về một cậu bé ấy rất xuất sắc”, HLV trưởng Tây Ban Nha nhớ lại.

“Ban đầu chúng tôi bố trí người kèm riêng Leo, nhưng đến phút 70, cầu thủ làm nhiệm vụ đó bị phạt thẻ. Tôi thay người khác vào và Messi ghi liền 4 bàn chỉ trong 15 phút”.

HLV De la Fuente trong cuộc họp báo trước chung kết. Ảnh: SeFutbol

Rồi ông hài hước: “Lần này chúng tôi sẽ không kèm người như vậy nữa, nhưng chắc chắn họ cũng sẽ phải để mắt đến các cầu thủ của chúng tôi”.

Màn trình diễn năm ấy không phải hiện tượng nhất thời, mà là minh chứng cho một mùa giải phi thường của Messi khi còn là thiếu niên.

Ở mùa bóng 2003/04, Leo ra sân 37 trận chính thức cho Juvenil B, Juvenil A, Barcelona C và Barcelona B, đồng thời có màn ra mắt đội một trong một trận giao hữu. Tổng cộng, Messi ghi tới 35 bàn thắng.

Messi một lần nữa đứng trên con đường của De la Fuente. Nhưng anh không còn là cậu thiếu niên đầy triển vọng, và De la Fuente cũng không còn là HLV đội trẻ.