1. Thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức, hơn 100 trường xét tuyển

Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 tiếp tục triển khai theo định hướng ổn định và bền vững, tổ chức theo phương thức trắc nghiệm khách quan trên giấy, giữ nguyên cấu trúc đề thi nhằm đảm bảo tính ổn định, liên tục và khả năng so sánh kết quả giữa các năm.

Hai đợt thi diễn ra trước kỳ thi tốt nghiệp THPT và đồng thời tại nhiều địa phương nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh. Lịch đăng ký - công bố kết quả: Đợt 1: Đăng ký từ 24/1 đến 23/2, công bố kết quả 17/4; Đợt 2: Đăng ký từ 18/4 đến 25/4, công bố kết quả 6/6.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM năm 2026 tiếp tục được tổ chức tại 15 tỉnh/thành phố: TPHCM, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau.

Trung tâm Khảo thí sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tổ chức thi, tăng cường hướng dẫn, giám sát nhằm đảm bảo tuân thủ quy trình, hạn chế sai sót và ngăn ngừa tái diễn các vi phạm từng xảy ra.

Bên cạnh đó, Trung tâm sẽ rà soát, bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy định, quy trình và biểu mẫu liên quan. Việc lấy ý kiến góp ý các đơn vị dự kiến thực hiện vào giữa tháng 12/2025, trước khi bộ quy định chính thức được phê duyệt và ban hành vào cuối năm 2025, làm cơ sở triển khai kỳ thi ĐGNL năm 2026.

Cấu trúc đề thi nhằm đáp ứng cách tiếp cận mới của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, hướng đến đánh giá chính xác năng lực học đại học của thí sinh, đồng thời bảo đảm công bằng và cơ hội tiếp cận giáo dục đại học cho mọi đối tượng.

Theo điều chỉnh, nội dung Phần 1: Sử dụng ngôn ngữ và Phần 2: Toán học được giữ ổn định, nhưng tăng số lượng câu hỏi nhằm nâng cao độ tin cậy và khả năng phân loại. Thay đổi lớn nhất là việc hợp nhất Phần Logic - Phân tích số liệu và Phần Giải quyết vấn đề thành Phần 3: Tư duy khoa học. Phần thi này tập trung đánh giá năng lực logic, suy luận và giải quyết tình huống thực tế trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế và xã hội thông qua hệ thống câu hỏi cung cấp dữ liệu, thí nghiệm hoặc kết quả thực nghiệm, yêu cầu thí sinh phân tích, vận dụng và dự đoán.

Hơn 100 trường ĐH và CĐ sử dụng kết quả để xét tuyển.

2. Thi đánh giá năng lực chuyên biệt do Trường ĐH Sư phạm TPHCM tổ chức, gần 10 trường xét tuyển

Trường Đại học Sư phạm TPHCM sẽ tổ chức 3 đợt thi đánh giá năng lực chuyên biệt năm 2026, diễn ra vào các tháng 3 và 5. Kỳ thi được tổ chức tại 4 địa phương, gồm TP.HCM, Đà Nẵng, Đắk Lắk và Tây Ninh. Riêng đợt 3 chỉ tổ chức tại TPHCM và Tây Ninh.

Tại TPHCM - điểm 1: Trường đại học Sư phạm TPHCM - cơ sở chính (280 An Dương Vương, phường Chợ Quán, TPHCM).

Tại TPHCM - điểm 2: Trường đại học Công Thương TPHCM (140 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, TPHCM).

Tại Đà Nẵng - điểm 3: Trường đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng (459 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng).

Tại Đắk Lắk - điểm 4: Trường đại học Tây Nguyên (567 Lê Duẩn, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk).

Thí sinh có thể đăng ký một hoặc nhiều môn thi, tùy theo nhu cầu xét tuyển. Lệ phí thi đối với các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học là 300.000 đồng/môn; Ngữ văn là 400.000 đồng/môn; Tiếng Anh có mức cao nhất 700.000 đồng/môn.

Đề thi bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018, trong đó kiến thức lớp 12 chiếm khoảng 70–80%, phần còn lại thuộc lớp 10 và 11. Thí sinh làm bài trên máy tính, thời gian 90 phút cho mỗi môn. Kết quả kỳ thi được sử dụng để xét tuyển kết hợp với điểm học bạ hoặc thi năng khiếu.

Các trường sử dụng kết quả xét tuyển gồm: Trường ĐH Sư phạm TPHCM, Trường ĐH Công thương TPHCM, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2, Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên, Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế; Trường ĐH Sư phạm - Đại học Đà Nẵng và Trường ĐH Vinh.