Lịch thi đấu bóng chuyền nữ Giải vô địch thế giới 2025 hôm nay ngày 29/8 

Ngày

Giờ

Vòng

Cặp đấu

Trực tiếp

29/08

17h00

1/8

Hà Lan

Serbia

29/08

20h30

1/8

Nhật Bản

Thái Lan