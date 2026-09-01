Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

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VÒNG LOẠI U20 CHÂU Á 2027 - BẢNG C

31/08  16:00

U20 Iran vs U20 Palestine

FPT Play

31/08  16:00

U20 Việt Nam vs U20 Triều Tiên

FPT Play

NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 2

01/09  02:00

 Aston Villa vs Arsenal

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 3

01/09  00:30

 Osasuna vs Getafe

SCTV15, On Football

01/09  02:30

 Barcelona vs Rayo Vallecano

SCTV15, On Football

VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 2

31/08  23:30

 Lecce vs AS Roma

ON Sports

01/09  01:45

 Atalanta vs Bologna

ON Sports