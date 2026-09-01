Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2026/27 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 nhanh, đầy đủ và chính xác.
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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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VÒNG LOẠI U20 CHÂU Á 2027 - BẢNG C
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31/08 16:00
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U20 Iran vs U20 Palestine
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FPT Play
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31/08 16:00
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U20 Việt Nam vs U20 Triều Tiên
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FPT Play
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NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 2
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01/09 02:00
|Aston Villa vs Arsenal
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FPT Play
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 3
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01/09 00:30
|Osasuna vs Getafe
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SCTV15, On Football
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01/09 02:30
|Barcelona vs Rayo Vallecano
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SCTV15, On Football
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VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 2
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31/08 23:30
|Lecce vs AS Roma
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ON Sports
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01/09 01:45
|Atalanta vs Bologna
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ON Sports
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