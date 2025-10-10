|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU ÂU
|
10/10
21:00
|
Kazakhstan - Liechtenstein
|
11/10
01:45
|
Iceland - Ukraine
|
Kosovo - Slovenia
|
Bắc Ireland - Slovakia
|
Bỉ - Bắc Macedonia
|
Pháp - Azerbaijan
|
Đức - Luxembourg
|
Thụy Điển - Thụy Sỹ
|
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU PHI
|
10/10
19:00
|
Nam Sudan - Senegal
|
10/10
20:00
|
Gambia - Gabon
|
Seychelles - Bờ Biển Ngà
|
Sudan - Mauritania
|
Togo - CHDC Congo
|
10/10
23:00
|
Lesotho - Nigeria
|
Rwanda - Benin
|
Sao Tome & Principe - Tunisia
|
Zimbabwe - Nam Phi
|
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CONCACAF
|
11/10
04:00
|
Surinam - Guatemala
|
11/10
05:00
|
Bermuda - Trinidad & Tobago
|
11/10
06:00
|
Curacao - Jamaica
|
11/10
08:00
|
El Salvador - Panama
|
GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2025
|
10/10
17:20
|
Nhật Bản - Paraguay
|
10/10
18:00
|
Hàn Quốc - Brazil
|
11/10
00:00
|
Nga - Iran
|
11/10
06:00
|
Chile - Peru
|
11/10
06:40
|
Canada - Australia
|
11/10
07:00
|
Argentina - Venezuela
|
11/10
07:35
|
Mỹ - Ecuador
|
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU ÂU
|
09/10
|
Phần Lan 2-1 Lithuania
|
10/10
|
Áo 10-0 San Marino
|
Belarus 0-6 Đan Mạch
|
Cyprus 2-2 Bosnia-Herzegovina
|
CH Séc 0-0 Croatia
|
Đảo Faroe 4-0 Montenegro
|
Malta 0-4 Hà Lan
|
Scotland 3-1 Hy Lạp
|
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU PHI
|
09/10
|
Burundi 0-1 Kenya
|
09/10
|
Botswana 0-1 Uganda
|
Liberia 3-1 Namibia
|
Malawi - Equatorial Guinea
|Hoãn
|
Mozambique 1-2 Guinea
|
GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2025
|
10/10
|
Romania 2-1 Moldova
|
10/10
|
Anh 3-0 Xứ Wales