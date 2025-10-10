Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU ÂU

10/10

21:00

Kazakhstan - Liechtenstein

11/10

01:45

Iceland - Ukraine

Kosovo - Slovenia

Bắc Ireland - Slovakia

Bỉ - Bắc Macedonia

Pháp - Azerbaijan

Đức - Luxembourg

Thụy Điển - Thụy Sỹ

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU PHI

10/10

19:00

Nam Sudan - Senegal

10/10

20:00

Gambia - Gabon

Seychelles - Bờ Biển Ngà

Sudan - Mauritania

Togo - CHDC Congo

10/10

23:00

Lesotho - Nigeria

Rwanda - Benin

Sao Tome & Principe - Tunisia

Zimbabwe - Nam Phi

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CONCACAF

11/10

04:00

Surinam - Guatemala

11/10

05:00

Bermuda - Trinidad & Tobago

11/10

06:00

Curacao - Jamaica

11/10

08:00

El Salvador - Panama

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2025

10/10

17:20

Nhật Bản - Paraguay

10/10

18:00

Hàn Quốc - Brazil

11/10

00:00

Nga - Iran

11/10

06:00

Chile - Peru

11/10

06:40

Canada - Australia

11/10

07:00

Argentina - Venezuela

11/10

07:35

Mỹ - Ecuador

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU ÂU

09/10  
23:00

Phần Lan 2-1 Lithuania

10/10  
01:45

Áo 10-0 San Marino

Belarus 0-6 Đan Mạch

Cyprus 2-2 Bosnia-Herzegovina

CH Séc 0-0 Croatia

Đảo Faroe 4-0 Montenegro

Malta 0-4 Hà Lan

Scotland 3-1 Hy Lạp

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU PHI

09/10  
20:00

Burundi 0-1 Kenya

09/10  
23:00

Botswana 0-1 Uganda

Liberia 3-1 Namibia

Malawi - Equatorial Guinea

 Hoãn

Mozambique 1-2 Guinea

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2025

10/10  
01:00

Romania 2-1 Moldova

10/10  
01:45

Anh 3-0 Xứ Wales