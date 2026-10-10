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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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V-LEAGUE 2026/27 - VÒNG 3
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10/10 17:00
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Hoàng Anh Gia Lai vs SHB Đà Nẵng
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FPT Play, TV 360
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10/10 18:00
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Thép Xanh Nam Định vs Ninh Bình
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FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, TV360
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10/10 18:00
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Hải Phòng vs Thanh Hóa
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FPT Play, VTV6, MyTV, TV360
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NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 6
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10/10 18:30
|Arsenal vs Leeds
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FPT Play
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10/10 21:00
|Aston Villa vs Brentford
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FPT Play
|Chelsea vs Bournemouth
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FPT Play
|Ipswich Town vs Fulham
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FPT Play
|Sunderland vs Brighton
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FPT Play
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10/10 23:30
|Manchester Utd vs Tottenham
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FPT Play
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 8
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10/10 19:00
|Rayo Vallecano vs Atl Bilbao
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10/10 21:15
|Alaves vs Atletico Madrid
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10/10 23:30
|Barcelona vs Getafe
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11/10 02:00
|Real Madrid vs Villarreal
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VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 5
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10/10 20:30
|Augsburg vs Bayern Munich
|Mainz 05 vs Leverkusen
|Paderborn vs Stuttgart
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Hoffenheim vs Hamburger
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Union Berlin vs Elversberg
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10/10 23:30
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RB Leipzig vs Frankfurt
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VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 6
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10/10 20:00
|Genoa vs Fiorentina
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10/10 23:00
|Inter Milan vs Parma
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11/10 01:45
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Napoli vs Frosinone
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VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 6
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10/10 22:15
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Lille vs Le Havre
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11/10 01:45
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Monaco vs Toulouse
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Lorient vs Paris
|PSG vs Le Mans
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Brest vs Angers
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 8
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10/10 02:00
|Malaga 1-1 Espanyol
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VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 5
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10/10 01:30
|Dortmund 2-2 Werder Bremen
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VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 6
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10/10 01:45
|Lens 2-1 Lyon
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VĐQG HÀ LAN 2026/27 – VÒNG 8
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10/10 01:00
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PSV 2-0 Heerenveen
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VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2026/27 – VÒNG 8
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10/10 00:45
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Moreirense 0-1 Gil Vicente
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10/10 02:15
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Braga 1-3 Sporting Lisbon
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VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 8
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09/10 20:50
|Al Kholood 0-5 Al Qadisiya
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09/10 21:55
|Al Fateh 0-4 Al Ahli
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10/10 01:00
|Al Nassr 3-0 Diriyah