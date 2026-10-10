Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2026/27 - VÒNG 3

10/10  17:00

Hoàng Anh Gia Lai vs SHB Đà Nẵng

FPT Play, TV 360

10/10  18:00

Thép Xanh Nam Định vs Ninh Bình

FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, TV360

10/10  18:00

Hải Phòng vs Thanh Hóa

FPT Play, VTV6, MyTV, TV360

NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 6

10/10  18:30

 Arsenal vs Leeds

FPT Play

10/10  21:00

 Aston Villa vs Brentford

FPT Play
Chelsea vs Bournemouth

FPT Play
Ipswich Town vs Fulham

FPT Play
Sunderland vs Brighton

FPT Play

10/10  23:30

 Manchester Utd vs Tottenham

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 8

10/10  19:00

 Rayo Vallecano vs Atl Bilbao

10/10  21:15

 Alaves vs Atletico Madrid

10/10  23:30

 Barcelona vs Getafe

11/10  02:00

 Real Madrid vs Villarreal

VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 5

10/10  20:30

 Augsburg vs Bayern Munich

Mainz 05 vs Leverkusen

Paderborn vs Stuttgart

Hoffenheim vs Hamburger

Union Berlin vs Elversberg

10/10  23:30

RB Leipzig vs Frankfurt

VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 6

10/10  20:00

 Genoa vs Fiorentina

10/10  23:00

 Inter Milan vs Parma

11/10  01:45

Napoli vs Frosinone

VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 6

10/10  22:15

Lille vs Le Havre

11/10  01:45

Monaco vs Toulouse

Lorient vs Paris

PSG vs Le Mans

Brest vs Angers

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 8

10/10  02:00

 Malaga 1-1 Espanyol

VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 5

10/10  01:30

 Dortmund 2-2 Werder Bremen

VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 6

10/10  01:45

 Lens 2-1 Lyon

VĐQG HÀ LAN 2026/27 – VÒNG 8

10/10  01:00

PSV 2-0 Heerenveen

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2026/27 – VÒNG 8

10/10  00:45

Moreirense 0-1 Gil Vicente

10/10  02:15

Braga 1-3 Sporting Lisbon

VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 8

09/10  20:50

 Al Kholood 0-5 Al Qadisiya

09/10  21:55

 Al Fateh 0-4 Al Ahli

10/10  01:00

 Al Nassr 3-0 Diriyah

Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn