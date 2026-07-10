Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

WORLD CUP 2026 – TỨ KẾT

11/07
02:00

Tây Ban Nha - Bỉ

VTV3, VTV6, VTV9, VTV10, FPT Play

VĐQG PHẦN LAN 2025/26 – VÒNG 15

10/07
23:00

Vaasa VPS - Seinajoen JK

VĐQG IRELAND 2025/26 – VÒNG 15

11/07
01:45

Dundalk - Drogheda United

11/07
02:00

Waterford FC - St. Patricks Athletic

HẠNG NHÌ BRAZIL 2025/26 – VÒNG 17

11/07
05:00

Juventude RS - Vila Nova GO

11/07
06:00

Sport Club do Recife PE - Botafogo SP

VĐQG TRUNG QUỐC 2025/26 – VÒNG 17

10/07
18:35

Shandong Taishan - Yunnan Yukun

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

WORLD CUP 2026 – TỨ KẾT

10/07

03:00

Pháp 2-0 Morocco

VTV3, VTV6, VTV9, FPT Play

UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI

09/07

23:00

FK Qarabag 3-0 Vestri

10/07

00:00

Dinamo Kiev 0-0 Uni. Cluj

Sheriff Tiraspol 0-0 Aluminij

10/07

01:00

CSKA Sofia 3-2 Derry City

FK Vojvodina 1-2 Ferencvarosi

Hajduk Split 2-0 MSK Zilina