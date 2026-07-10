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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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TRỰC TIẾP
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WORLD CUP 2026 – TỨ KẾT
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11/07
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Tây Ban Nha - Bỉ
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VTV3, VTV6, VTV9, VTV10, FPT Play
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VĐQG PHẦN LAN 2025/26 – VÒNG 15
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10/07
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Vaasa VPS - Seinajoen JK
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VĐQG IRELAND 2025/26 – VÒNG 15
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11/07
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Dundalk - Drogheda United
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11/07
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Waterford FC - St. Patricks Athletic
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HẠNG NHÌ BRAZIL 2025/26 – VÒNG 17
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11/07
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Juventude RS - Vila Nova GO
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11/07
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Sport Club do Recife PE - Botafogo SP
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VĐQG TRUNG QUỐC 2025/26 – VÒNG 17
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10/07
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Shandong Taishan - Yunnan Yukun
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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TRỰC TIẾP
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WORLD CUP 2026 – TỨ KẾT
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10/07
03:00
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Pháp 2-0 Morocco
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VTV3, VTV6, VTV9, FPT Play
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UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI
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09/07
23:00
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FK Qarabag 3-0 Vestri
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10/07
00:00
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Dinamo Kiev 0-0 Uni. Cluj
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Sheriff Tiraspol 0-0 Aluminij
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10/07
01:00
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CSKA Sofia 3-2 Derry City
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FK Vojvodina 1-2 Ferencvarosi
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Hajduk Split 2-0 MSK Zilina