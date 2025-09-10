Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

CÚP QG BRAZIL 2025 – TỨ KẾT

11/09

05:00

Fluminense - Bahia BA

11/09

07:30

Corinthians - Atl Paranaense

VĐQG COLOMBIA 2025/26 – VÒNG 2

11/09

07:30

Millonarios - Deportivo Pasto

VĐQG COSTA RICA 2025/26 – VÒNG 7

11/09

08:00

Puntarenas - Deportivo Saprissa

11/09

09:00

Cartagines - Herediano

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU ÂU

09/09

23:00

 Armenia 2-1 Ireland
Azerbaijan 1-1 Ukraine

10/09

01:45

Albania 1-0 Latvia

Bosnia 1-2 Áo

Đảo Síp 2-2 Romania
Na Uy 11-1 Moldova
Pháp 2-1 Iceland
Hungary 2-3 Bồ Đào Nha
Serbia 0-5 Anh

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC NAM MỸ

10/09

06:00

 Ecuador 1-0 Argentina

10/09

06:30

 Bolivia 1-0 Brazil

Chile 0-0 Uruguay

Peru 0-1 Paraguay

Venezuela 3-6 Colombia

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU PHI

09/09

20:00

Kenya 5-0 Seychelles

Namibia 3-0 Sao Tome & Principe

Sierra Leone 2-0 Ethiopia

Tanzania 0-1 Niger

Zimbabwe 0-1 Rwanda

09/09

23:00

Burkina Faso 0-0 Ai Cập

Cape Verde 1-0 Cameroon

CHDC Congo 2-3 Senegal

Nam Phi 1-1 Nigeria

Togo 1-0 Sudan

10/09

02:00

Angola 3-1 Mauritius

Benin 4-0 Lesotho

Gabon 0-0 Bờ Biển Ngà

Gambia 2-0 Burundi

Mauritania 0-0 Nam Sudan

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2025

09/09

14:00

New Zealand 1-3 Australia

10/09

01:45

Xứ Wales 0-1 Canada

10/09

08:00

Mexico 2-2 Hàn Quốc

10/09

06:30

Mỹ 2-0 Nhật Bản