Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
CÚP QG BRAZIL 2025 – TỨ KẾT
11/09
05:00
Fluminense - Bahia BA
11/09
07:30
Corinthians - Atl Paranaense
VĐQG COLOMBIA 2025/26 – VÒNG 2
11/09
07:30
Millonarios - Deportivo Pasto
VĐQG COSTA RICA 2025/26 – VÒNG 7
11/09
08:00
Puntarenas - Deportivo Saprissa
11/09
09:00
Cartagines - Herediano
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU ÂU
09/09
23:00
|Armenia 2-1 Ireland
|Azerbaijan 1-1 Ukraine
10/09
01:45
Albania 1-0 Latvia
Bosnia 1-2 Áo
Đảo Síp 2-2 Romania
|Na Uy 11-1 Moldova
|Pháp 2-1 Iceland
|Hungary 2-3 Bồ Đào Nha
|Serbia 0-5 Anh
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC NAM MỸ
10/09
06:00
|Ecuador 1-0 Argentina
10/09
06:30
|Bolivia 1-0 Brazil
Chile 0-0 Uruguay
|
Peru 0-1 Paraguay
Venezuela 3-6 Colombia
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU PHI
09/09
20:00
Kenya 5-0 Seychelles
Namibia 3-0 Sao Tome & Principe
Sierra Leone 2-0 Ethiopia
Tanzania 0-1 Niger
Zimbabwe 0-1 Rwanda
09/09
23:00
Burkina Faso 0-0 Ai Cập
Cape Verde 1-0 Cameroon
CHDC Congo 2-3 Senegal
Nam Phi 1-1 Nigeria
Togo 1-0 Sudan
10/09
02:00
Angola 3-1 Mauritius
Benin 4-0 Lesotho
Gabon 0-0 Bờ Biển Ngà
Gambia 2-0 Burundi
Mauritania 0-0 Nam Sudan
GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2025
09/09
14:00
New Zealand 1-3 Australia
10/09
01:45
Xứ Wales 0-1 Canada
10/09
08:00
Mexico 2-2 Hàn Quốc
10/09
06:30
Mỹ 2-0 Nhật Bản