Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

VÒNG LOẠI THỨ 4 WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU Á
00:15 12/10 UAE - Oman FPT Play, K+
02:30 12/10 Iraq - Indonesia FPT Play, K+
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU ÂU
20:00 11/10 Latvia - Andorra TV360
23:00 11/10 Hungary - Armenia TV360
23:00 11/10 Na Uy - Israel TV360
01:45 12/10 Bồ Đào Nha - Ailen TV360
01:45 12/10 Estonia - Italia TV360
01:45 12/10 Bulgaria - Thổ Nhĩ Kỳ TV360
01:45 12/10 Tây Ban Nha - Georgia TV360
01:45 12/10 Serbia - Albania TV360

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU ÂU

10/10

21:00

Kazakhstan 4-0 Liechtenstein

11/10

01:45

Iceland 3-5 Ukraine

Kosovo 0-0 Slovenia

Bắc Ireland 2-0 Slovakia

Bỉ 0-0 Bắc Macedonia

Pháp 3-0 Azerbaijan

Đức 4-0 Luxembourg

Thụy Điển 0-2 Thụy Sỹ

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU PHI

10/10

19:00

Nam Sudan 0-5 Senegal

10/10

20:00

Gambia 3-4 Gabon

Seychelles 0-7 Bờ Biển Ngà

Sudan 0-0 Mauritania

Togo 0-1 CHDC Congo

10/10

23:00

Lesotho 1-2 Nigeria

Rwanda 0-1 Benin

Sao Tome & Principe 0-6 Tunisia

Zimbabwe 0-0 Nam Phi

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CONCACAF

11/10

04:00

Surinam 1-1 Guatemala

11/10

05:00

Bermuda - Trinidad & Tobago

11/10

06:00

Curacao - Jamaica

11/10

08:00

El Salvador - Panama

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2025

10/10

17:20

Nhật Bản 2-2 Paraguay

10/10

18:00

Hàn Quốc 0-5 Brazil

11/10

00:00

Nga 2-1 Iran

11/10

06:00

Chile - Peru

11/10

06:40

Canada - Australia

11/10

07:00

Argentina - Venezuela

11/10

07:35

Mỹ - Ecuador