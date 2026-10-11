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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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V.LEAGUE 1 2026/27 – VÒNG 3
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11/10 18:00
|SLNA vs CA TPHCM
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FPT Play
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11/10 19:15
|Hà Nội FC vs Bắc Ninh
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FPT Play
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GIẢI HẠNG NHẤT QG 2026/27 – VÒNG 2
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11/10 17:00
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Khánh Hòa vs PVF CAND
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FPT Play
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11/10 18:00
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Quy Nhơn vs Huế
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FPT Play
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NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 6
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11/10 20:00
|Crystal Palace vs Nottingham Forest
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FPT Play
|Hull City vs Everton
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11/10 22:30
|Liverpool vs Man City
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FPT Play
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 8
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11/10 19:00
|Elche vs Celta Vigo
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On Football, SCTV15
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11/10 21:15
|Sociedad vs Deportivo
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On Football, SCTV15
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11/10 23:30
|Real Betis vs Osasuna
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On Football, SCTV15
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12/10 02:00
|Racing Santander vs Valencia
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On Football, SCTV15
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VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 6
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11/10 17:30
|Como vs AS Roma
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MyTV
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11/10 20:00
|Lazio vs Monza
|
MyTV
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Lecce vs Bologna
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11/10 23:00
|Sassuolo vs AC Milan
|
MyTV
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12/10 01:45
|Cagliari vs Juventus
|
MyTV
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VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 5
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11/10 20:30
|FC Koln vs M’gladbach
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11/10 22:30
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Freiburg vs Schalke 04
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VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 6
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11/10 20:00
|Nice vs Strasbourg
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On Sports +
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11/10 22:15
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Rennes vs Auxerre
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On Sports +
|
12/10 01:45
|Troyes vs Marseille
|
On Sports News
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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V-LEAGUE 2026/27 - VÒNG 3
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10/10 17:00
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Hoàng Anh Gia Lai 3-0 SHB Đà Nẵng
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FPT Play, TV 360
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10/10 18:00
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Thép Xanh Nam Định 1-1 Ninh Bình
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FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, TV360
|
10/10 18:00
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Hải Phòng 1-2 Thanh Hóa
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FPT Play, VTV6, MyTV, TV360
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NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 6
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10/10 18:30
|Arsenal 2-1 Leeds
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FPT Play
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10/10 21:00
|Aston Villa 2-2 Brentford
|
FPT Play
|Chelsea 5-1 Bournemouth
|
FPT Play
|Ipswich Town 2-1 Fulham
|
FPT Play
|Sunderland 0-2 Brighton
|
FPT Play
|
10/10 23:30
|Manchester Utd 1-1 Tottenham
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FPT Play
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 8
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10/10 19:00
|Rayo Vallecano 0-0 Atl Bilbao
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10/10 21:15
|Alaves 1-2 Atletico Madrid
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10/10 23:30
|Barcelona 3-0 Getafe
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11/10 02:00
|Real Madrid 1-0 Villarreal
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VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 5
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10/10 20:30
|Augsburg 2-2 Bayern Munich
|Mainz 05 3-4 Leverkusen
|Paderborn 0-2 Stuttgart
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Hoffenheim 2-3 Hamburger
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Union Berlin 1-0 Elversberg
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10/10 23:30
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RB Leipzig 6-0 Frankfurt
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VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 6
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10/10 20:00
|Genoa 2-1 Fiorentina
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10/10 23:00
|Inter Milan 3-0 Parma
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11/10 01:45
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Napoli 3-0 Frosinone
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VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 6
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10/10 22:15
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Lille 1-0 Le Havre
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11/10 01:45
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Monaco 2-2 Toulouse
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Lorient 1-0 Paris
|PSG 3-1 Le Mans
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Brest 5-1 Angers