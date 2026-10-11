Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

V.LEAGUE 1 2026/27 – VÒNG 3

11/10  18:00

 SLNA vs CA TPHCM

FPT Play

11/10  19:15

 Hà Nội FC vs Bắc Ninh

FPT Play

GIẢI HẠNG NHẤT QG 2026/27 – VÒNG 2

11/10  17:00

Khánh Hòa vs PVF CAND

FPT Play

11/10  18:00

Quy Nhơn vs Huế

FPT Play

NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 6

11/10  20:00

 Crystal Palace vs Nottingham Forest

FPT Play
Hull City vs Everton

11/10  22:30

 Liverpool vs Man City

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 8

11/10  19:00

 Elche vs Celta Vigo

On Football, SCTV15

11/10  21:15

 Sociedad vs Deportivo

On Football, SCTV15

11/10  23:30

 Real Betis vs Osasuna

On Football, SCTV15

12/10  02:00

 Racing Santander vs Valencia

On Football, SCTV15

VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 6

11/10  17:30

 Como vs AS Roma

MyTV

11/10  20:00

 Lazio vs Monza

MyTV

Lecce vs Bologna

11/10  23:00

 Sassuolo vs AC Milan

MyTV

12/10  01:45

 Cagliari vs Juventus

MyTV

VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 5

11/10  20:30

 FC Koln vs M’gladbach

11/10  22:30

Freiburg vs Schalke 04

VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 6

11/10  20:00

 Nice vs Strasbourg

On Sports +

11/10  22:15

Rennes vs Auxerre

On Sports +

12/10  01:45

 Troyes vs Marseille

On Sports News

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2026/27 - VÒNG 3

10/10  17:00

Hoàng Anh Gia Lai 3-0 SHB Đà Nẵng

FPT Play, TV 360

10/10  18:00

Thép Xanh Nam Định 1-1 Ninh Bình

FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, TV360

10/10  18:00

Hải Phòng 1-2 Thanh Hóa

FPT Play, VTV6, MyTV, TV360

NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 6

10/10  18:30

 Arsenal 2-1 Leeds

FPT Play

10/10  21:00

 Aston Villa 2-2 Brentford

FPT Play
Chelsea 5-1 Bournemouth

FPT Play
Ipswich Town 2-1 Fulham

FPT Play
Sunderland 0-2 Brighton

FPT Play

10/10  23:30

 Manchester Utd 1-1 Tottenham

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 8

10/10  19:00

 Rayo Vallecano 0-0 Atl Bilbao

10/10  21:15

 Alaves 1-2 Atletico Madrid

10/10  23:30

 Barcelona 3-0 Getafe

11/10  02:00

 Real Madrid 1-0 Villarreal

VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 5

10/10  20:30

 Augsburg 2-2 Bayern Munich

Mainz 05 3-4 Leverkusen

Paderborn 0-2 Stuttgart

Hoffenheim 2-3 Hamburger

Union Berlin 1-0 Elversberg

10/10  23:30

RB Leipzig 6-0 Frankfurt

VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 6

10/10  20:00

 Genoa 2-1 Fiorentina

10/10  23:00

 Inter Milan 3-0 Parma

11/10  01:45

Napoli 3-0 Frosinone

VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 6

10/10  22:15

Lille 1-0 Le Havre

11/10  01:45

Monaco 2-2 Toulouse

Lorient 1-0 Paris

PSG 3-1 Le Mans

Brest 5-1 Angers