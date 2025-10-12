Lịch thi đấu UEFA Champions League 2025/26: Cập nhật lịch thi đấu Cup C1 mùa giải 2025/26 mới nhất hôm nay tại đây.
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
Vòng loại World Cup 2026 – Khu vực châu Âu
|Thời gian (giờ Việt Nam)
|Trận đấu
|Trực tiếp
|01h50 – 12/10
|Serbia – Albania
|20h00 – 12/10
|San Marino – Đảo Síp
|23h00 – 12/10
|Scotland – Belarus
|23h00 – 12/10
|Quần đảo Faroe – Cộng hòa Czech
|23h00 – 12/10
|Hà Lan – Phần Lan
|01h45 – 13/10
|Romania – Áo
|01h45 – 13/10
|Croatia – Gibraltar
|01h45 – 13/10
|Đan Mạch – Hy Lạp
|01h45 – 13/10
|Lithuania – Ba Lan
Vòng loại World Cup 2026 – Khu vực châu Phi
|Thời gian (giờ Việt Nam)
|Trận đấu
|Trực tiếp
|20h00 – 12/10
|Zambia – Niger
|23h00 – 12/10
|Chad – Central African Republic
|02h00 – 13/10
|Mali – Madagascar
|02h00 – 13/10
|Djibouti – Sierra Leone
|02h00 – 13/10
|Ai Cập – Guinea-Bissau
|02h00 – 13/10
|Burkina Faso – Ethiopia
|02h00 – 13/10
|Ghana – Comoros
MLS 2025 (Giải nhà nghề Mỹ)
|Thời gian (giờ Việt Nam)
|Trận đấu
|Trực tiếp
|06h30 – 12/10
|Inter Miami CF – Atlanta United
|06h30 – 12/10
|Orlando City – Vancouver Whitecaps
|08h30 – 12/10
|Seattle Sounders FC – Real Salt Lake
|09h30 – 12/10
|LA Galaxy – FC Dallas
VCK U20 World Cup 2025
|Thời gian (giờ Việt Nam)
|Trận đấu
|Trực tiếp
|03h00 – 13/10
|Mỹ – Maroc
|06h00 – 13/10
|Na Uy – Pháp
|VÒNG LOẠI THỨ 4 WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU Á
|00:15 12/10
|UAE 2-1 Oman
|FPT Play, K+
|02:30 12/10
|Iraq 1-0 Indonesia
|FPT Play, K+
|VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU ÂU
|20:00 11/10
|Latvia 2-2 Andorra
|TV360
|23:00 11/10
|Hungary 2-0 Armenia
|TV360
|23:00 11/10
|Na Uy 5-0 Israel
|TV360
|01:45 12/10
|Bồ Đào Nha 1-0 Ailen
|TV360
|01:45 12/10
|Estonia 1-3 Italia
|TV360
|01:45 12/10
|Bulgaria 1-2 Thổ Nhĩ Kỳ
|TV360
|01:45 12/10
|Tây Ban Nha 2-0 Georgia
|TV360
|01:45 12/10
|Serbia 0-1 Albania
|TV360
