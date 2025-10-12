Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

Vòng loại World Cup 2026 – Khu vực châu Âu

Thời gian (giờ Việt Nam) Trận đấu Trực tiếp
01h50 – 12/10 Serbia – Albania
20h00 – 12/10 San Marino – Đảo Síp
23h00 – 12/10 Scotland – Belarus
23h00 – 12/10 Quần đảo Faroe – Cộng hòa Czech
23h00 – 12/10 Hà Lan – Phần Lan
01h45 – 13/10 Romania – Áo
01h45 – 13/10 Croatia – Gibraltar
01h45 – 13/10 Đan Mạch – Hy Lạp
01h45 – 13/10 Lithuania – Ba Lan

Vòng loại World Cup 2026 – Khu vực châu Phi

Thời gian (giờ Việt Nam) Trận đấu Trực tiếp
20h00 – 12/10 Zambia – Niger
23h00 – 12/10 Chad – Central African Republic
02h00 – 13/10 Mali – Madagascar
02h00 – 13/10 Djibouti – Sierra Leone
02h00 – 13/10 Ai Cập – Guinea-Bissau
02h00 – 13/10 Burkina Faso – Ethiopia
02h00 – 13/10 Ghana – Comoros

MLS 2025 (Giải nhà nghề Mỹ)

Thời gian (giờ Việt Nam) Trận đấu Trực tiếp
06h30 – 12/10 Inter Miami CF – Atlanta United
06h30 – 12/10 Orlando City – Vancouver Whitecaps
08h30 – 12/10 Seattle Sounders FC – Real Salt Lake
09h30 – 12/10 LA Galaxy – FC Dallas

VCK U20 World Cup 2025

Thời gian (giờ Việt Nam) Trận đấu Trực tiếp
03h00 – 13/10 Mỹ – Maroc
06h00 – 13/10 Na Uy – Pháp
