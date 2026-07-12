Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

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WORLD CUP 2026 – TỨ KẾT

12/07

04:00

Na Uy 1-2 Anh

VTV3, VTV6, VTV9, VTV10, FPT Play

12/07

08:00

Argentina vs Thuỵ Sĩ

VTV3, VTV6, VTV9, FPT Play

VĐQG THỤY ĐIỂN 2025/26 – VÒNG 12

11/07

20:00

Mjallby AIF - AIK Solna

11/07

22:30

Orgryte - Hacken BK

VĐQG NA UY 2025/26 – VÒNG 13

11/07

19:00

Fredrikstad - Lillestrom

11/07

21:00

Aalesund - Molde

11/07

23:00

Tromso IL - Valerenga

VĐQG PHẦN LAN 2025/26 – VÒNG 15

11/07

19:00

Lahti - HJK Helsinki

11/07

21:00

TPS Turku - AC Oulu

Gnistan Helsinki - IFK Mariehamn

VĐQG HÀN QUỐC 2025/26 – VÒNG 17

11/07

17:30

Gimcheon Sangmu - Bucheon

Gwangju - Pohang Steelers

Ulsan HD - Jeonbuk Hyundai