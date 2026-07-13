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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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TRỰC TIẾP
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VĐQG THỤY ĐIỂN 2025/26 – VÒNG 12
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14/07
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Djurgardens - Halmstads
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VĐQG ICELAND 2025/26 – VÒNG 14
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14/07
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Breidablik - Keflavik
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HẠNG NHÌ BRAZIL 2025/26 – VÒNG 17
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14/07
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America Mineiro - Londrina PR
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14/07
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Ceara CE - Athletic Club MG
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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TRỰC TIẾP
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VĐQG HÀN QUỐC 2025/26 – VÒNG 17
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12/07
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FC Seoul 0-0 Gangwon FC
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Jeju SK 0-0 Daejeon Hana Citizen
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Incheon United 0-1 FC Anyang
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VĐQG THỤY ĐIỂN 2025/26 – VÒNG 12
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12/07
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Vasteras SK 2-0 Degerfors
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Hammarby 2-0 Kalmar
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Malmo FF 4-0 IFK Goteborg
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12/07
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Brommapojkarna 1-2 IK Sirius
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GAIS Goteborg 1-0 Elfsborg
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VĐQG NA UY 2025/26 – VÒNG 13
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12/07
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KFUM Oslo 0-2 Bodo Glimt
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12/07
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Sandefjord 2-2 Ham-Kam
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Brann 2-1 Start IK
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Rosenborg 3-0 Kristiansund BK
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13/07
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Sarpsborg 08 1-0 Viking