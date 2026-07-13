Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VĐQG THỤY ĐIỂN 2025/26 – VÒNG 12

14/07
00:00

Djurgardens - Halmstads

VĐQG ICELAND 2025/26 – VÒNG 14

14/07
02:15

Breidablik - Keflavik

HẠNG NHÌ BRAZIL 2025/26 – VÒNG 17

14/07
05:00

America Mineiro - Londrina PR

14/07
06:30

Ceara CE - Athletic Club MG

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VĐQG HÀN QUỐC 2025/26 – VÒNG 17

12/07
17:30

FC Seoul 0-0 Gangwon FC

Jeju SK 0-0 Daejeon Hana Citizen

Incheon United 0-1 FC Anyang

VĐQG THỤY ĐIỂN 2025/26 – VÒNG 12

12/07
19:00

Vasteras SK 2-0 Degerfors

Hammarby 2-0 Kalmar

Malmo FF 4-0 IFK Goteborg

12/07
21:30

Brommapojkarna 1-2 IK Sirius

GAIS Goteborg 1-0 Elfsborg

VĐQG NA UY 2025/26 – VÒNG 13

12/07
19:30

KFUM Oslo 0-2 Bodo Glimt

12/07
22:00

Sandefjord 2-2 Ham-Kam

Brann 2-1 Start IK

Rosenborg 3-0 Kristiansund BK

13/07
00:15

Sarpsborg 08 1-0 Viking