Lịch thi đấu vòng loại Asian Cup 2027 - Lượt trận thứ 4

14/10/25

18:00

Philippines

Timor-Leste

A

14/10/25

17:30

Maldives

Tajikistan

A

15/10/25

00:00

Yemen

Brunei

B

14/10/25

23:00

Bhutan

Lebanon

B

14/10/25

19:00

Hong Kong (Trung Quốc)

Bangladesh

C

14/10/25

21:00

Singapore

Ấn Độ

C

14/10/25

20:45

Turkmenistan

Sri Lanka

D

14/10/25

17:30

Đài Loan (Trung Quốc)

Thái Lan

D

14/10/25

00:00

Afghanistan

Pakistan

E

14/10/25

17:30

Myanmar

Syria

E

14/10/25

20:00

Malaysia

Lào

F

14/10/25

19:30

Nepal

Việt Nam

F

 VTV5, FPT Play

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU ÂU

14/10

23:00

Estonia - Moldova

15/10

01:45

Andorra - Serbia

Ireland - Armenia

Thổ Nhĩ Kỳ - Georgia

Italia - Israel

Latvia - Anh

Bồ Đào Nha - Hungary

Tây Ban Nha - Bulgaria

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU Á

15/10

00:15

Qatar - UAE

15/10

02:30

Saudi Arabia - Iraq

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU PHI

14/10

23:00

Algeria - Uganda

Nigeria - Benin

Nam Phi - Rwanda

15/10

02:00

Bờ Biển Ngà - Kenya

Morocco - CH Congo

Senegal - Mauritania

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CONCACAF

15/10

06:00

Curacao - Trinidad & Tobago

15/10

07:00

Jamaica - Bermuda

15/10

08:00

Panama - Surinam

15/10

09:00

El Salvador - Guatemala

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2025

14/10

17:00

Hàn Quốc - Paraguay

14/10

17:30

Nhật Bản - Brazil

14/10

19:00

Na Uy - New Zealand

15/10

00:00

Albania - Jordan

Nga - Bolivia

15/10

07:00

Canada - Colombia

15/10

08:00

Mỹ - Australia

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU ÂU

14/10
01:45

Iceland 2-2 Pháp

Bắc Ireland 0-1 Đức

Ukraine 2-1 Azerbaijan

Xứ Wales 2-4 Bỉ

Bắc Macedonia 1-1 Kazakhstan

Slovakia 2-0 Luxembourg

Slovenia 0-0 Thụy Si

Thụy Điển 0-1 Kosovo

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU PHI

13/10
20:00

Guinea Xích Đạo 1-1 Liberia

Nam Sudan 0-0 Togo

Tunisia 3-0 Namibia

13/10
23:00

Cameroon 0-0 Angola

Cape Verde 3-0 Eswatini

Lesotho 1-0 Zimbabwe

Mauritius 0-0 Libya