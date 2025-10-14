|
Lịch thi đấu vòng loại Asian Cup 2027 - Lượt trận thứ 4
|
14/10/25
18:00
|
Philippines
|
Timor-Leste
|
A
|
14/10/25
17:30
|
Maldives
|
Tajikistan
|
A
|
15/10/25
00:00
|
Yemen
|
Brunei
|
B
|
14/10/25
23:00
|
Bhutan
|
Lebanon
|
B
|
14/10/25
19:00
|
Hong Kong (Trung Quốc)
|
Bangladesh
|
C
|
14/10/25
21:00
|
Singapore
|
Ấn Độ
|
C
|
14/10/25
20:45
|
Turkmenistan
|
Sri Lanka
|
D
|
14/10/25
17:30
|
Đài Loan (Trung Quốc)
|
Thái Lan
|
D
|
14/10/25
00:00
|
Afghanistan
|
Pakistan
|
E
|
14/10/25
17:30
|
Myanmar
|
Syria
|
E
|
14/10/25
20:00
|
Malaysia
|
Lào
|
F
|
14/10/25
19:30
|
Nepal
|
Việt Nam
|
F
|VTV5, FPT Play
|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU ÂU
|
14/10
23:00
|
Estonia - Moldova
|
15/10
01:45
|
Andorra - Serbia
|
Ireland - Armenia
|
Thổ Nhĩ Kỳ - Georgia
|
Italia - Israel
|
Latvia - Anh
|
Bồ Đào Nha - Hungary
|
Tây Ban Nha - Bulgaria
|
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU Á
|
15/10
00:15
|
Qatar - UAE
|
15/10
02:30
|
Saudi Arabia - Iraq
|
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU PHI
|
14/10
23:00
|
Algeria - Uganda
|
Nigeria - Benin
|
Nam Phi - Rwanda
|
15/10
02:00
|
Bờ Biển Ngà - Kenya
|
Morocco - CH Congo
|
Senegal - Mauritania
|
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CONCACAF
|
15/10
06:00
|
Curacao - Trinidad & Tobago
|
15/10
07:00
|
Jamaica - Bermuda
|
15/10
08:00
|
Panama - Surinam
|
15/10
09:00
|
El Salvador - Guatemala
|
GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2025
|
14/10
17:00
|
Hàn Quốc - Paraguay
|
14/10
17:30
|
Nhật Bản - Brazil
|
14/10
19:00
|
Na Uy - New Zealand
|
15/10
00:00
|
Albania - Jordan
|
Nga - Bolivia
|
15/10
07:00
|
Canada - Colombia
|
15/10
08:00
|
Mỹ - Australia
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU ÂU
|
14/10
|
Iceland 2-2 Pháp
|
Bắc Ireland 0-1 Đức
|
Ukraine 2-1 Azerbaijan
|
Xứ Wales 2-4 Bỉ
|
Bắc Macedonia 1-1 Kazakhstan
|
Slovakia 2-0 Luxembourg
|
Slovenia 0-0 Thụy Si
|
Thụy Điển 0-1 Kosovo
|
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU PHI
|
13/10
|
Guinea Xích Đạo 1-1 Liberia
|
Nam Sudan 0-0 Togo
|
Tunisia 3-0 Namibia
|
13/10
|
Cameroon 0-0 Angola
|
Cape Verde 3-0 Eswatini
|
Lesotho 1-0 Zimbabwe
|
Mauritius 0-0 Libya