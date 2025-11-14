Lịch thi đấu UEFA Champions League 2025/26: Cập nhật lịch thi đấu Cup C1 mùa giải 2025/26 mới nhất hôm nay tại đây.
|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU ÂU
|
15/11
00:00
|
Phần Lan - Malta
|
15/11
02:45
|
Gibraltar - Montenegro
|
Slovakia - Bắc Ireland
|
Croatia - Đảo Faroe
|
Luxembourg - Đức
|
Ba Lan - Hà Lan
|
GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2025
|
14/11
17:20
|
Nhật Bản - Ghana
|
14/11
18:00
|
Hàn Quốc - Bolivia
|
14/11
23:00
|
Angola - Argentina
|
Uzbekistan - Ai Cập
|
14/11
23:30
|
Saudi Arabia - Bờ Biển Ngà
|
15/11
02:00
|
Morocco - Mozambique
|
15/11
09:00
|
Venezuela - Australia
Vòng loại World Cup 2026 – Khu vực Châu Âu
|Giờ
|Ngày
|Bảng đấu
|Cặp đấu
|00:00
|14/11
|Bảng I
|Na Uy 4-1 Estonia
|00:00
|14/11
|Bảng D
|Azerbaijan 0-2 Iceland
|00:00
|14/11
|Bảng F
|Armenia 0-1 Hungary
|02:45
|14/11
|Bảng F
|Ireland 2-0 Bồ Đào Nha
|02:45
|14/11
|Bảng D
|Pháp 4-0 Ukraine
|02:45
|14/11
|Bảng K
|Andorra 0-1 Albania
|02:45
|14/11
|Bảng K
|Anh 2-0 Serbia
|02:45
|14/11
|Bảng I
|Moldova 0-2 Italy
Vòng loại World Cup 2026 – Khu vực Bắc, Trung Mỹ & Caribbean
|Giờ
|Ngày
|Bảng đấu
|Cặp đấu
|05:00
|14/11
|Bảng A
|Suriname 🆚 El Salvador
|07:00
|14/11
|Bảng B
|Bermuda 🆚 Curacao
|07:00
|14/11
|Bảng B
|Trinidad & Tobago 🆚 Jamaica
|09:00
|14/11
|Bảng C
|Haiti 🆚 Costa Rica
|09:00
|14/11
|Bảng C
|Nicaragua 🆚 Honduras
|09:00
|14/11
|Bảng A
|Guatemala 🆚 Panama
