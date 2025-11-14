Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU ÂU

15/11

00:00

Phần Lan - Malta

15/11

02:45

Gibraltar - Montenegro

Slovakia - Bắc Ireland

Croatia - Đảo Faroe

Luxembourg - Đức

Ba Lan - Hà Lan

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2025

14/11

17:20

Nhật Bản - Ghana

14/11

18:00

Hàn Quốc - Bolivia

14/11

23:00

Angola - Argentina

Uzbekistan - Ai Cập

14/11

23:30

Saudi Arabia - Bờ Biển Ngà

15/11

02:00

Morocco - Mozambique

15/11

09:00

Venezuela - Australia

Vòng loại World Cup 2026 – Khu vực Châu Âu

Giờ Ngày Bảng đấu Cặp đấu
00:00 14/11 Bảng I Na Uy 4-1 Estonia
00:00 14/11 Bảng D Azerbaijan 0-2 Iceland
00:00 14/11 Bảng F Armenia 0-1 Hungary
02:45 14/11 Bảng F Ireland 2-0 Bồ Đào Nha
02:45 14/11 Bảng D Pháp 4-0 Ukraine
02:45 14/11 Bảng K Andorra 0-1 Albania
02:45 14/11 Bảng K Anh 2-0 Serbia
02:45 14/11 Bảng I Moldova 0-2 Italy

Vòng loại World Cup 2026 – Khu vực Bắc, Trung Mỹ & Caribbean

Giờ Ngày Bảng đấu Cặp đấu
05:00 14/11 Bảng A Suriname 🆚 El Salvador
07:00 14/11 Bảng B Bermuda 🆚 Curacao
07:00 14/11 Bảng B Trinidad & Tobago 🆚 Jamaica
09:00 14/11 Bảng C Haiti 🆚 Costa Rica
09:00 14/11 Bảng C Nicaragua 🆚 Honduras
09:00 14/11 Bảng A Guatemala 🆚 Panama