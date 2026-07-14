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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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TRỰC TIẾP
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WORLD CUP 2026 – BÁN KẾT
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15/07
02:00
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Pháp - Tây Ban nha
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VTV3, VTV6, VTV9, FPT Play
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UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG SƠ LOẠI
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14/07
22:00
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KuPs - Vardar Skopje
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14/07
23:00
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Iberia Tbilisi - Flora Tallin
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Inter Escaldes - Lincoln Red Imps
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15/07
00:00
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Gyori ETO - Vikingur Reykjavik
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Riga - Ararat Armenia
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15/07
00:30
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Levski Sofia - Borac Banja Luka
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The New Saints - Sabah Baku
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15/07
01:00
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Drita Gjilan - Kauno Zalgiris
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15/07
02:00
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Larne - Tre Fiori
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Shamrock Rovers - Floriana
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VĐQG TRUNG QUỐC 2025/26 – VÒNG 18
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14/07
18:35
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Zhejiang Pro - Qingdao Manatee
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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TRỰC TIẾP
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VĐQG THỤY ĐIỂN 2025/26 – VÒNG 12
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14/07
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Djurgardens 3-0 Halmstads
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VĐQG ICELAND 2025/26 – VÒNG 14
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14/07
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Breidablik 2-1 Keflavik
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HẠNG NHÌ BRAZIL 2025/26 – VÒNG 17
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14/07
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America Mineiro - Londrina PR
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14/07
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Ceara CE - Athletic Club MG