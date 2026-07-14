Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

WORLD CUP 2026 – BÁN KẾT

15/07

02:00

Pháp - Tây Ban nha

VTV3, VTV6, VTV9, FPT Play

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG SƠ LOẠI

14/07

22:00

KuPs - Vardar Skopje

14/07

23:00

Iberia Tbilisi - Flora Tallin

Inter Escaldes - Lincoln Red Imps

15/07

00:00

Gyori ETO - Vikingur Reykjavik

Riga - Ararat Armenia

15/07

00:30

Levski Sofia - Borac Banja Luka

The New Saints - Sabah Baku

15/07

01:00

Drita Gjilan - Kauno Zalgiris

15/07

02:00

Larne - Tre Fiori

Shamrock Rovers - Floriana

VĐQG TRUNG QUỐC 2025/26 – VÒNG 18

14/07

18:35

Zhejiang Pro - Qingdao Manatee

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VĐQG THỤY ĐIỂN 2025/26 – VÒNG 12

14/07
00:00

Djurgardens 3-0 Halmstads

VĐQG ICELAND 2025/26 – VÒNG 14

14/07
02:15

Breidablik 2-1 Keflavik

HẠNG NHÌ BRAZIL 2025/26 – VÒNG 17

14/07
05:00

America Mineiro - Londrina PR

14/07
06:30

Ceara CE - Athletic Club MG