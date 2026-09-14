Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

BÓNG ĐÁ NỮ ASIAD 2026 - BẢNG E

14/09  14:00

Đài Bắc Trung Hoa vs Việt Nam

 

NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 4

15/09  02:00

  Leeds vs Newcastle

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 5

15/09  02:00

 Villarreal vs Real Betis

SCTV15, On Football

VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 4

14/09  23:30

 Como vs Parma

MyTV
Torino vs AS Roma

MyTV

15/09  01:45

 Inter Milan vs Udinese

MyTV

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2026/27 - VÒNG 2

13/09  17:00

Hoàng Anh Gia Lai 1-3 Hải Phòng

FPT Play, TV360

13/09  18:00

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1-0 Thành Phố Đồng Nai

FPT Play, TV360

NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 4

13/09  20:00

 Coventry 0-5 Brighton

FPT Play

13/09  22:30

 MU 0-1 Man City

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 5

13/09  19:00

 Celta Vigo 1-1 Malaga

SCTV15, On Football

13/09  21:15

 Levante 2-4 Barcelona

SCTV15, On Football

13/09  23:30

 Getafe 1-1 Deportivo

SCTV15, On Football

14/09  02:00

 Sociedad 0-3 Atletico Madrid

SCTV15, On Football

VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 4

13/09  20:00

 Lecce 3-2 Monza

MyTV

13/09  23:00

 Napoli 1-0 Bologna

MyTV

14/09  01:45

 Sassuolo 3-2 Juventus

MyTV

VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 3

13/09  20:30

 RB Leipzig 5-0 Hamburg

13/09  22:30

 Elversberg 1-2 Bayern Munich

VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 4

13/09  20:00

 Lille 2-0 Troyes

On Sports News

13/09  22:15

 Le Mans 2-2 Lens

On Sports News

14/09  01:45

 Brest 0-1 PSG

On Sports News