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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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BÓNG ĐÁ NỮ ASIAD 2026 - BẢNG E
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14/09 14:00
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Đài Bắc Trung Hoa vs Việt Nam
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NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 4
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15/09 02:00
|Leeds vs Newcastle
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FPT Play
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 5
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15/09 02:00
|Villarreal vs Real Betis
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SCTV15, On Football
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VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 4
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14/09 23:30
|Como vs Parma
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MyTV
|Torino vs AS Roma
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MyTV
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15/09 01:45
|Inter Milan vs Udinese
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MyTV
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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V-LEAGUE 2026/27 - VÒNG 2
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13/09 17:00
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Hoàng Anh Gia Lai 1-3 Hải Phòng
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FPT Play, TV360
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13/09 18:00
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Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1-0 Thành Phố Đồng Nai
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FPT Play, TV360
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NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 4
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13/09 20:00
|Coventry 0-5 Brighton
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FPT Play
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13/09 22:30
|MU 0-1 Man City
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FPT Play
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 5
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13/09 19:00
|Celta Vigo 1-1 Malaga
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SCTV15, On Football
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13/09 21:15
|Levante 2-4 Barcelona
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SCTV15, On Football
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13/09 23:30
|Getafe 1-1 Deportivo
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SCTV15, On Football
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14/09 02:00
|Sociedad 0-3 Atletico Madrid
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SCTV15, On Football
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VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 4
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13/09 20:00
|Lecce 3-2 Monza
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MyTV
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13/09 23:00
|Napoli 1-0 Bologna
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MyTV
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14/09 01:45
|Sassuolo 3-2 Juventus
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MyTV
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VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 3
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13/09 20:30
|RB Leipzig 5-0 Hamburg
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13/09 22:30
|Elversberg 1-2 Bayern Munich
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VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 4
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13/09 20:00
|Lille 2-0 Troyes
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On Sports News
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13/09 22:15
|Le Mans 2-2 Lens
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On Sports News
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14/09 01:45
|Brest 0-1 PSG
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On Sports News