|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
PANDA CUP 2025
|
15/11
14:30
|
U22 Việt Nam - U22 Uzbekistan
|
|
15/11
18:35
|
U22 Trung Quốc - U22 Hàn Quốc
|
|
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU ÂU
|
15/11
21:00
|
Kazakhstan - Bỉ
|
16/11
00:00
|
Georgia - Tây Ban Nha
|
Síp - Áo
|
Liechtenstein - Wales
|
Thổ Nhĩ Kỳ - Bulgaria
|
16/11
02:45
|
Bosnia - Romania
|
Đan Mạch - Belarus
|
Hy Lạp - Scotland
|
Slovenia - Kosovo
|
Thụy Sỹ - Thụy Điển
|
GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2025
|
15/11
20:00
|
Nam Phi - Zambia
|
15/11
22:00
|
Nga - Chile
|
15/11
23:00
|
Brazil - Senegal
|
16/11
05:00
|
Mỹ - Paraguay
|
16/11
07:00
|
Colombia - New Zealand
|
16/11
08:00
|
Mexico - Uruguay
|
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU ÂU
|
15/11
00:00
|
Phần Lan 0-1 Malta
|
15/11
02:45
|
Gibraltar 1-2 Montenegro
|
Slovakia 1-0 Bắc Ireland
|
Croatia 3-1 Đảo Faroe
|
Luxembourg 0-2 Đức
|
Ba Lan 1-1 Hà Lan
|
GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2025
|
14/11
17:20
|
Nhật Bản 2-0 Ghana
|
14/11
18:00
|
Hàn Quốc 2-0 Bolivia
|
14/11
23:00
|
Angola 0-2 Argentina
|
Uzbekistan 2-0 Ai Cập
|
14/11
23:30
|
Saudi Arabia 1-0 Bờ Biển Ngà
|
15/11
02:00
|
Morocco 1-0 Mozambique
|
15/11
09:00
|
Venezuela - Australia