Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

PANDA CUP 2025

15/11

14:30

U22 Việt Nam - U22 Uzbekistan

 

15/11

18:35

U22 Trung Quốc - U22 Hàn Quốc

 

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU ÂU

15/11

21:00

Kazakhstan - Bỉ

16/11

00:00

Georgia - Tây Ban Nha

Síp - Áo

Liechtenstein - Wales

Thổ Nhĩ Kỳ - Bulgaria

16/11

02:45

Bosnia - Romania

Đan Mạch - Belarus

Hy Lạp - Scotland

Slovenia - Kosovo

Thụy Sỹ - Thụy Điển

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2025

15/11

20:00

Nam Phi - Zambia

15/11

22:00

Nga - Chile

15/11

23:00

Brazil - Senegal

16/11

05:00

Mỹ - Paraguay

16/11

07:00

Colombia - New Zealand

16/11

08:00

Mexico - Uruguay

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU ÂU

15/11

00:00

Phần Lan 0-1 Malta

15/11

02:45

Gibraltar 1-2 Montenegro

Slovakia 1-0 Bắc Ireland

Croatia 3-1 Đảo Faroe

Luxembourg 0-2 Đức

Ba Lan 1-1 Hà Lan

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2025

14/11

17:20

Nhật Bản 2-0 Ghana

14/11

18:00

Hàn Quốc 2-0 Bolivia

14/11

23:00

Angola 0-2 Argentina

Uzbekistan 2-0 Ai Cập

14/11

23:30

Saudi Arabia 1-0 Bờ Biển Ngà

15/11

02:00

Morocco 1-0 Mozambique

15/11

09:00

Venezuela - Australia