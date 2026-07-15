Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

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TRỰC TIẾP

WORLD CUP 2026 – BÁN KẾT

15/07

02:00

Pháp 0-2 Tây Ban nha

VTV3, VTV6, VTV9, FPT Play

16/07

02:00

Anh vs Argentina

VTV3, VTV6, VTV9, FPT Play

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG SƠ LOẠI

14/07

22:00

KuPs 2-3 Vardar Skopje

14/07

23:00

Iberia Tbilisi 2-2 Flora Tallin

Inter Escaldes 1-1 Lincoln Red Imps

15/07

00:00

Gyori ETO 2-2 Vikingur Reykjavik

Riga 3-2 Ararat Armenia

15/07

00:30

Levski Sofia 4-0 Borac Banja Luka

The New Saints 1-2 Sabah Baku

15/07

01:00

Drita Gjilan 2-3 Kauno Zalgiris

15/07

02:00

Larne - Tre Fiori

Shamrock Rovers - Floriana

VĐQG TRUNG QUỐC 2025/26 – VÒNG 18

14/07

18:35

Zhejiang Pro 3-2 Qingdao Manatee