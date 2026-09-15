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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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BÓNG ĐÁ NAM ASIAD 2026 – VÒNG BẢNG
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15/09 13:30
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U23 Uzbekistan vs U23 Philippines
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VTV6
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15/09 17:00
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U23 Việt Nam vs U23 Kuwait
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VTV6
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15/09 17:30
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U23 Qatar vs U23 Hàn Quốc
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VTV6
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CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2026/27 – VÒNG 3
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16/09 01:30
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Peterborough vs Barnsley
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16/09 01:45
|West Ham vs Fulham
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16/09 02:00
|Ipswich vs Arsenal
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SCTV15
|Liverpool vs Tottenham
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SCTV22
|Reading vs Brentford
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 6
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16/09 00:00
|Vallecano vs Espanyol
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On Football, SCTV22
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16/09 01:00
|Alaves vs Valencia
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On Sports News
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16/09 02:30
|Elche vs Real Madrid
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On Football
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COPPA ITALIA 2026/27 – VÒNG 1/16
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16/09 02:00
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Fiorentina vs Pisa
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AFC CHAMPIONS LEAGUE ELITE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
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15/09 17:00
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Daejeon vs Kyoto Sanga
|Gamba Osaka vs Công An Hà Nội
|Kashima Antlers vs Newcastle Jets
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Ratchaburi vs Shanghai Port
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15/09 19:15
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Beijing Guoan vs Pohang Steelers
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Johor DT vs Buriram
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15/09 23:00
|Al Ain Abu Dhabi vs Al Nassr
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16/09 01:15
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Al Hilal vs Al Gharafa
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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BÓNG ĐÁ NỮ ASIAD 2026 - BẢNG E
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14/09 14:00
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Đài Bắc Trung Hoa 2-1 Việt Nam
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VTV6
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14/09 19:30
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Nhật Bản 8-0 Thái Lan
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VTV6
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NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 4
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15/09 02:00
|Leeds 4-1 Newcastle
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FPT Play
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 5
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15/09 02:00
|Villarreal 1-2 Real Betis
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SCTV15, On Football
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VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 4
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14/09 23:30
|Como 2-1 Parma
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|Torino 0-2 AS Roma
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MyTV
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15/09 01:45
|Inter Milan 5-3 Udinese
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