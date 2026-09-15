Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

BÓNG ĐÁ NAM ASIAD 2026 – VÒNG BẢNG

15/09  13:30

U23 Uzbekistan vs U23 Philippines

VTV6

15/09  17:00

U23 Việt Nam vs U23 Kuwait

VTV6

15/09  17:30

U23 Qatar vs U23 Hàn Quốc

VTV6

CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2026/27 – VÒNG 3

16/09  01:30

Peterborough vs Barnsley

16/09  01:45

 West Ham vs Fulham

16/09  02:00

 Ipswich vs Arsenal

SCTV15
Liverpool vs Tottenham

SCTV22
Reading vs Brentford

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 6

16/09  00:00

 Vallecano vs Espanyol

On Football, SCTV22

16/09  01:00

 Alaves vs Valencia

On Sports News

16/09  02:30

 Elche vs Real Madrid

On Football

COPPA ITALIA 2026/27 – VÒNG 1/16

16/09  02:00

Fiorentina vs Pisa

AFC CHAMPIONS LEAGUE ELITE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG

15/09  17:00

Daejeon vs Kyoto Sanga

Gamba Osaka vs Công An Hà Nội

Kashima Antlers vs Newcastle Jets

Ratchaburi vs Shanghai Port

15/09  19:15

Beijing Guoan vs Pohang Steelers

Johor DT vs Buriram

15/09  23:00

 Al Ain Abu Dhabi vs Al Nassr

16/09  01:15

Al Hilal vs Al Gharafa

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

BÓNG ĐÁ NỮ ASIAD 2026 - BẢNG E

14/09  14:00

Đài Bắc Trung Hoa 2-1 Việt Nam

VTV6 

14/09  19:30

Nhật Bản 8-0 Thái Lan

VTV6

NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 4

15/09  02:00

  Leeds 4-1 Newcastle

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 5

15/09  02:00

 Villarreal 1-2 Real Betis

SCTV15, On Football

VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 4

14/09  23:30

 Como 2-1 Parma

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Torino 0-2 AS Roma

MyTV

15/09  01:45

 Inter Milan 5-3 Udinese

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