|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VĐQG BRAZIL 2025 – VÒNG 28
|
17/10
|
Gremio - Sao Paulo
|
17/10
|
Fluminense - Juventude
|
Vitoria - Bahia
|
VĐQG PHẦN LAN 2025 – PLAY OFF
|
16/10
|
Ilves Tampere - KuPS
|
HẠNG NHẤT ĐAN MẠCH 2025 – VÒNG 13
|
16/10
|
Esbjerg FB - Hobro IK
|
VĐQG COSTA RICA 2025/26 – VÒNG 12
|
17/10
|
Herediano - Alajuelense
|
VĐQG INDONESIA 2025/26 – VÒNG 9
|
16/10
19:00
|
Dewa United FC - Madura United
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VÔ ĐỊCH U20 THẾ GIỚI 2025 – BÁN KẾT
|
16/10
03:00
|
Morocco 1-1 Pháp (pen 5-4)
|
16/10
06:00
|
Argentina - Colombia
|
VĐQG BRAZIL 2025 – VÒNG 28
|
16/10
05:00
|
Palmeiras - Bragantino
|
16/10
05:30
|
Botafogo - Flamengo
|
16/10
06:00
|
Mirassol - Internacional
|
Sport Recife - Ceara
|
16/10
07:30
|
Atletico Mineiro - Cruzeiro
|
Fortaleza - Vasco da Gama
|
Santos - Corinthians
|
VĐQG COLOMBIA 2025/26 – VÒNG 15
|
16/10
06:20
|
Deportivo Pereira - Millonarios
|
VĐQG COSTA RICA 2025/26 – VÒNG 12
|
16/10
05:30
|
Sporting San Jose - Perez Zeledon
|
16/10
08:30
|
San Carlos - Deportivo Saprissa
|
16/10
09:00
|
Cartagines - Guadalupe FC