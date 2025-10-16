Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VĐQG BRAZIL 2025 – VÒNG 28

17/10  
05:00

Gremio - Sao Paulo

17/10  
07:30

Fluminense - Juventude

Vitoria - Bahia

VĐQG PHẦN LAN 2025 – PLAY OFF

16/10 
 22:00

Ilves Tampere - KuPS

HẠNG NHẤT ĐAN MẠCH 2025 – VÒNG 13

16/10  
23:30

Esbjerg FB - Hobro IK

VĐQG COSTA RICA 2025/26 – VÒNG 12

17/10  
09:00

Herediano - Alajuelense

VĐQG INDONESIA 2025/26 – VÒNG 9

16/10  

19:00

Dewa United FC - Madura United

VÔ ĐỊCH U20 THẾ GIỚI 2025 – BÁN KẾT

16/10

03:00

Morocco 1-1 Pháp (pen 5-4)

16/10

06:00

Argentina - Colombia

VĐQG BRAZIL 2025 – VÒNG 28

16/10

05:00

Palmeiras - Bragantino

16/10

05:30

Botafogo - Flamengo

16/10

06:00

Mirassol - Internacional

Sport Recife - Ceara

16/10

07:30

Atletico Mineiro - Cruzeiro

Fortaleza - Vasco da Gama

Santos - Corinthians

VĐQG COLOMBIA 2025/26 – VÒNG 15

16/10

06:20

Deportivo Pereira - Millonarios

VĐQG COSTA RICA 2025/26 – VÒNG 12

16/10

05:30

Sporting San Jose - Perez Zeledon

16/10

08:30

San Carlos - Deportivo Saprissa

16/10

09:00

Cartagines - Guadalupe FC