|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU ÂU
|
16/11
|
Bồ Đào Nha - Armenia
|
Hungary - Ireland
|
Serbia - Latvia
|
17/11
|
Albania - Anh
|
Azerbaijan - Pháp
|
Ukraine (N) - Iceland
|
17/11
|
Israel (N) - Moldova
|
Italia - Na Uy
|
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU PHI (PLAY OFF)
|
17/11
|
Nigeria - CHDC Congo
|
|
PANDA CUP 2025
|
15/11
14:30
|
U22 Việt Nam 0-1 U22 Uzbekistan
|
|
15/11
18:35
|
U22 Trung Quốc 2-0 U22 Hàn Quốc
|
|
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU ÂU
|
15/11
21:00
|
Kazakhstan 1-1 Bỉ
|
16/11
00:00
|
Georgia 0-4 Tây Ban Nha
|
Đảo Síp 0-2 Áo
|
Liechtenstein 0-1 Wales
|
Thổ Nhĩ Kỳ 2-0 Bulgaria
|
16/11
02:45
|
Bosnia 3-1 Romania
|
Đan Mạch 2-2 Belarus
|
Hy Lạp 3-2 Scotland
|
Slovenia 0-2 Kosovo
|
Thụy Sỹ 4-1 Thụy Điển
|
GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2025
|
15/11
20:00
|
Nam Phi 3-1 Zambia
|
15/11
22:00
|
Nga 0-2 Chile
|
15/11
23:00
|
Brazil 2-0 Senegal
|
16/11
05:00
|
Mỹ - Paraguay
|
16/11
07:00
|
Colombia - New Zealand
|
16/11
08:00
|
Mexico - Uruguay