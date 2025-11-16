Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU ÂU

16/11
21:00

Bồ Đào Nha - Armenia

Hungary - Ireland

Serbia - Latvia

17/11
00:00

Albania - Anh

Azerbaijan - Pháp

Ukraine (N) - Iceland

17/11
02:45

Israel (N) - Moldova

Italia - Na Uy

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU PHI (PLAY OFF)

17/11
02:00

Nigeria - CHDC Congo

PANDA CUP 2025

15/11

14:30

U22 Việt Nam 0-1 U22 Uzbekistan

 

15/11

18:35

U22 Trung Quốc 2-0 U22 Hàn Quốc

 

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU ÂU

15/11

21:00

Kazakhstan 1-1 Bỉ

16/11

00:00

Georgia 0-4 Tây Ban Nha

Đảo Síp 0-2 Áo

Liechtenstein 0-1 Wales

Thổ Nhĩ Kỳ 2-0 Bulgaria

16/11

02:45

Bosnia 3-1 Romania

Đan Mạch 2-2 Belarus

Hy Lạp 3-2 Scotland

Slovenia 0-2 Kosovo

Thụy Sỹ 4-1 Thụy Điển

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2025

15/11

20:00

Nam Phi 3-1 Zambia

15/11

22:00

Nga 0-2 Chile

15/11

23:00

Brazil 2-0 Senegal

16/11

05:00

Mỹ - Paraguay

16/11

07:00

Colombia - New Zealand

16/11

08:00

Mexico - Uruguay