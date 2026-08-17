Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 1

18/08
02:00

Deportivo - Elche

 SCTV 15, VTV Cab

CÚP QUỐC GIA ITALIA 2026/27

17/08
23:00

 Pisa - Empoli

17/08
23:30

 Sassuolo - Cesena

18/08
01:45

Cremonese - Sampdoria

18/08
02:15

Palermo - Lecce

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2026/27 – VÒNG 2

18/08
02:15

 Casa Pia - Benfica

VĐQG PHẦN LAN 2026/27 – VÒNG 20

17/08
22:00

 Gnistan Helsinki - Ilves Tampere

VĐQG THỤY ĐIỂN 2026/27 – VÒNG 17

18/08
00:00

 BK Hacken - Halmstads

VĐQG ĐAN MẠCH 2026/27 – VÒNG 4

18/08
00:00

 Brondby IF - Sonderjyske

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

ASEAN CUP 2026 – BÁN KẾT LƯỢT ĐI

16/08  20:00

 Malaysia 0-2 Việt Nam VTV6, TV360, FPT Play

SIÊU CÚP ANH 2026

16/08  21:00

 Arsenal 3-0 Man City FPT Play

SIÊU CÚP PHÁP 2026

17/08  01:45

 Lens 1-0 PSG

GIAO HỮU CÁC CLB 2026

16/08  20:00

Nottingham Forest 2-0 Brest

16/08  22:00

 Schalke 04 0-3 Real Madrid

17/08  00:00

 Liverpool 2-0 Como

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 1

16/08  22:00

 Racing Santander 2–2 Villarreal SCTV 15, VTV Cab

17/08  00:00

 Espanyol 3–0 Levante SCTV 15, VTV Cab

COPPA ITALIA 2026/27 – VÒNG 1/32

16/08  23:00

Frosinone 4-1 Juve Stabia

17/08  01:45

Verona 2-2 Entella (pen 3-2)

17/08  02:15

Lazio 0-2 Mantova

Xem ASEAN Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn  