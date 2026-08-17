Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2026/27 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 nhanh, đầy đủ và chính xác.
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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 1
|
18/08
|
Deportivo - Elche
|SCTV 15, VTV Cab
|
CÚP QUỐC GIA ITALIA 2026/27
|
17/08
|Pisa - Empoli
|
17/08
|Sassuolo - Cesena
|
18/08
|
Cremonese - Sampdoria
|
18/08
|
Palermo - Lecce
|
VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2026/27 – VÒNG 2
|
18/08
|Casa Pia - Benfica
|
VĐQG PHẦN LAN 2026/27 – VÒNG 20
|
17/08
|Gnistan Helsinki - Ilves Tampere
|
VĐQG THỤY ĐIỂN 2026/27 – VÒNG 17
|
18/08
|BK Hacken - Halmstads
|
VĐQG ĐAN MẠCH 2026/27 – VÒNG 4
|
18/08
|Brondby IF - Sonderjyske
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
|
ASEAN CUP 2026 – BÁN KẾT LƯỢT ĐI
|
16/08 20:00
|Malaysia 0-2 Việt Nam
|VTV6, TV360, FPT Play
|
SIÊU CÚP ANH 2026
|
16/08 21:00
|Arsenal 3-0 Man City
|FPT Play
|
SIÊU CÚP PHÁP 2026
|
17/08 01:45
|Lens 1-0 PSG
|
GIAO HỮU CÁC CLB 2026
|
16/08 20:00
|
Nottingham Forest 2-0 Brest
|
16/08 22:00
|Schalke 04 0-3 Real Madrid
|
17/08 00:00
|Liverpool 2-0 Como
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 1
|
16/08 22:00
|Racing Santander 2–2 Villarreal
|SCTV 15, VTV Cab
|
17/08 00:00
|Espanyol 3–0 Levante
|SCTV 15, VTV Cab
|
COPPA ITALIA 2026/27 – VÒNG 1/32
|
16/08 23:00
|
Frosinone 4-1 Juve Stabia
|
17/08 01:45
|
Verona 2-2 Entella (pen 3-2)
|
17/08 02:15
|
Lazio 0-2 Mantova
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