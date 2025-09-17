Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

16/09

23:45

Ath.Bilbao 0-2 Arsenal

TV 360

PSV 1-3 Saint Gilloise

17/09

02:00

Benfica 2-3 FK Qarabag

ON SPORTS

Juventus 4-4 Dortmund

ON FOOTBALL

Real Madrid 2-1 Marseille

TV 360

Tottenham 1-0 Villarreal

ON SPORTS NEWS

CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2025/26 – VÒNG 1/16

17/09

01:45

Sheffield Wed 0-1 Grimsby

17/09

02:00

Brentford 1-1 Aston Villa (pen 4-2)

Crystal Palace 1-0 Millwall

COPA LIBERTADORES 2025/26 – TỨ KẾT

17/09

05:00

Velez Sarsfield - Racing Club
COPA SUDAMERICANA 2025/26 – TỨ KẾT

17/09

07:30

Lanus - Fluminense

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025

17/09

06:30

Inter Miami - Seattle Sounders

CÚP MỸ MỞ RỘNG 2025

17/09

07:00

Nashville SC - Philadelphia Union

AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

16/09

14:45

Melbourne City 0-2 S.Hiroshima

16/09

17:00

Gangwon 2-1 Shanghai Shenhua

Machida Zelvia 1-1 Seoul

16/09

19:15

Buriram Utd 2-1 Johor DT

16/09

23:00

Shabab Al Ahli 1-1 Tractor

17/09

01:15

Al Hilal 2-1 Al Duhail