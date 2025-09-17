|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
16/09
23:45
|
Ath.Bilbao 0-2 Arsenal
|
TV 360
|
PSV 1-3 Saint Gilloise
|
17/09
02:00
|
Benfica 2-3 FK Qarabag
|
ON SPORTS
|
Juventus 4-4 Dortmund
|
ON FOOTBALL
|
Real Madrid 2-1 Marseille
|
TV 360
|
Tottenham 1-0 Villarreal
|
ON SPORTS NEWS
|
CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2025/26 – VÒNG 1/16
|
17/09
01:45
|
Sheffield Wed 0-1 Grimsby
|
17/09
02:00
|
Brentford 1-1 Aston Villa (pen 4-2)
|
Crystal Palace 1-0 Millwall
|
COPA LIBERTADORES 2025/26 – TỨ KẾT
|
17/09
05:00
|
Velez Sarsfield - Racing Club
|COPA SUDAMERICANA 2025/26 – TỨ KẾT
|
17/09
07:30
|
Lanus - Fluminense
|
GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025
|
17/09
06:30
|
Inter Miami - Seattle Sounders
|
CÚP MỸ MỞ RỘNG 2025
|
17/09
07:00
|
Nashville SC - Philadelphia Union
|
AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
16/09
14:45
|
Melbourne City 0-2 S.Hiroshima
|
16/09
17:00
|
Gangwon 2-1 Shanghai Shenhua
|
Machida Zelvia 1-1 Seoul
|
16/09
19:15
|
Buriram Utd 2-1 Johor DT
|
16/09
23:00
|
Shabab Al Ahli 1-1 Tractor
|
17/09
01:15
|
Al Hilal 2-1 Al Duhail
-
- Chính trị
- Thời sự
- Kinh doanh
- Dân tộc và Tôn giáo
- Thể thao
- Giáo dục
- Thế giới
- Đời sống
- Văn hóa - Giải trí
- Sức khỏe
- Công nghệ
- Pháp luật
- Ô tô xe máy
- Du lịch
- Bất động sản
- Bạn đọc
- Tuần Việt Nam
-
- Toàn văn
- Công nghiệp hỗ trợ
- Bảo vệ người tiêu dùng
- Thị trường tiêu dùng
- Giảm nghèo bền vững
- Nông thôn mới
- Dân tộc thiểu số và miền núi
- Nội dung chuyên đề
- English
- Talks
- Đính chính
- Hồ sơ
- Ảnh
- Video
- Multimedia
- Podcast
- 24h qua
-
- Cơ quan chủ quản: Bộ Dân tộc và Tôn giáo
- Số giấy phép: 09/GP - BTTTT, cấp ngày 07/01/2019
- Tổng biên tập: Nguyễn Văn Bá
- Địa chỉ: Tầng 18, Toà nhà Cục Viễn thông (VNTA), 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 02439369898 - Hotline: 0923457788
- Email: vietnamnet@vietnamnet.vn
- © 1997 Báo VietNamNet. All rights reserved.
- Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo VietNamNet.
- Công ty Cổ phần Truyền thông VietNamNet
- Hotline: 0919 405 885 (Hà Nội) - 0919 435 885 (Tp.HCM)
- Email: contact@vietnamnet.vn
- Báo giá: http://vads.vn
- Hỗ trợ kỹ thuật: support@tech.vietnamnet.vn