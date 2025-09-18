|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
AFC CHAMPIONS LEAGUE TWO 2025/26 – VÒNG BẢNG
|
18/09
19:15
|
Bắc Kinh Quốc An - Công An Hà Nội
|
|
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
18/09
|
Club Brugge - Monaco
|
ON FOOTBALL
|
FC Copenhagen - Leverkusen
|
TV 360
|
19/09
|
Frankfurt - Galatasaray
|
ON SPORTS NEWS
|
Manchester City - Napoli
|
ON FOOTBALL
|
Newcastle - Barcelona
|
TV 360
|
Sporting Lisbon - Kairat Almaty
|
ON SPORTS
|
COPA LIBERTADORES 2025/26 – TỨ KẾT
|
19/09
|
LDU Quito - Sao Paulo
|
19/09
|
Flamengo - Estudiantes
|
COPA SUDAMERICANA 2025/26 – TỨ KẾT
|
19/09
|
Alianza Lima - Universidad de Chile
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 3
|
18/09
|
Al Taawoun - Al Ettifaq
|
Al Kholood - Damac
|
19/09
|
NEOM - Al Okhdood
|
AFC CHAMPIONS LEAGUE TWO 2025/26 – VÒNG BẢNG
|
17/09
19:15
|
Nam Định 3-1 Ratchaburi
|
FPT Play
|
18/09
01:15
|
Al Nassr 5-0 Istiklol
|
FPT Play
|
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
17/09
23:45
|
Olympiakos 0-0 AEP Paphos
|
TV 360
|
Slavia Prague 2-2 Bodo Glimt
|
ON SPORTS NEWS
|
18/09
02:00
|
Ajax 0-2 Inter Milan
|
ON SPORTS NEWS
|
Bayern Munich 3-1 Chelsea
|
ON FOOTBALL
|
Liverpool 3-2 Atletico Madrid
|
TV 360
|
PSG 4-0 Atalanta
|
TV 360
|
CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2025/26 – VÒNG 1/16
|
18/09
02:00
|
Swansea 2-2 Nottingham Forest
|
COPA LIBERTADORES 2025/26 – TỨ KẾT
|
18/09
07:30
|
River Plate - Palmeiras
|
GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025
|
18/09
06:30
|
New York City - Columbus Crew
|
18/09
08:30
|
Real Salt Lake - Los Angeles FC
|
AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
17/09
17:00
|
Ulsan HD 2-1 Chengdu Rongcheng
|
17/09
19:15
|
Shanghai Port 0-3 Vissel Kobe