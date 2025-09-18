Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

AFC CHAMPIONS LEAGUE TWO 2025/26 – VÒNG BẢNG

18/09

19:15

Bắc Kinh Quốc An - Công An Hà Nội

 

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

18/09  
23:45

Club Brugge - Monaco

ON FOOTBALL

FC Copenhagen - Leverkusen

TV 360

19/09  
02:00

Frankfurt - Galatasaray

ON SPORTS NEWS

Manchester City - Napoli

ON FOOTBALL

Newcastle - Barcelona

TV 360

Sporting Lisbon - Kairat Almaty

ON SPORTS

COPA LIBERTADORES 2025/26 – TỨ KẾT

19/09  
05:00

LDU Quito - Sao Paulo

19/09  
07:30

Flamengo - Estudiantes

COPA SUDAMERICANA 2025/26 – TỨ KẾT

19/09  
07:30

Alianza Lima - Universidad de Chile

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 3

18/09  
22:40

Al Taawoun - Al Ettifaq

Al Kholood - Damac

19/09  
01:00

NEOM - Al Okhdood

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

AFC CHAMPIONS LEAGUE TWO 2025/26 – VÒNG BẢNG

17/09

19:15

Nam Định 3-1 Ratchaburi

FPT Play

18/09

01:15

Al Nassr 5-0 Istiklol

FPT Play

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

17/09

23:45

Olympiakos 0-0 AEP Paphos

TV 360

Slavia Prague 2-2 Bodo Glimt

ON SPORTS NEWS

18/09

02:00

Ajax 0-2 Inter Milan

ON SPORTS NEWS

Bayern Munich 3-1 Chelsea

ON FOOTBALL

Liverpool 3-2 Atletico Madrid

TV 360

PSG 4-0 Atalanta

TV 360

CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2025/26 – VÒNG 1/16

18/09

02:00

Swansea 2-2 Nottingham Forest

COPA LIBERTADORES 2025/26 – TỨ KẾT

18/09

07:30

River Plate - Palmeiras

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025

18/09

06:30

New York City - Columbus Crew

18/09

08:30

Real Salt Lake - Los Angeles FC

AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

17/09

17:00

Ulsan HD 2-1 Chengdu Rongcheng

17/09

19:15

Shanghai Port 0-3 Vissel Kobe