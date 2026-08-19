Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2026/27 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 nhanh, đầy đủ và chính xác.
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Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 hôm nay
|NGÀY - GIỜ
|TRẬN ĐẤU
|VÒNG
|KÊNH TRỰC TIẾP
|19/8 - 20:00
|Việt Nam vs Malaysia
|Bán kết lượt về
|VTV6, FPT Play, TV360
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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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ASEAN CUP 2026 – BÁN KẾT LƯỢT VỀ
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18/08 20:00
|Thái Lan 1-2 Singapore
|VTV6, FPT Play, TV360
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UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – PLAY OFF VÒNG LOẠI
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19/08 02:00
|Fenerbahce 1-1 Lyon
|Levski Sofia 0-0 AEK Athens
|Dinamo Zagreb 2-2 Viking
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COPA LIBERTADORES 2026/27 – VÒNG 1/8
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19/08 05:00
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Ind. Rivadavia 1-1 Fluminense (pen 4-5)
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19/08 07:30
|Uni. Catolica - Estudiantes
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Deportes Tolima - Ind. del Valle
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19/08 07:30
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Sao Paulo - Bolivar
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CÚP NHÀ VUA SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 1/16
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18/08 23:15
|Al Najma 0-3 Al Ittihad
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19/08 01:00
|Al Diraiyad 1-4 Al Nassr
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