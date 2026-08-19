Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 hôm nay
NGÀY - GIỜ TRẬN ĐẤU VÒNG KÊNH TRỰC TIẾP
19/8 - 20:00 Việt Nam vs Malaysia Bán kết lượt về VTV6, FPT Play, TV360

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

ASEAN CUP 2026 – BÁN KẾT LƯỢT VỀ

18/08  20:00

 Thái Lan 1-2 Singapore VTV6, FPT Play, TV360

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – PLAY OFF VÒNG LOẠI

19/08  02:00

 Fenerbahce 1-1 Lyon
Levski Sofia 0-0 AEK Athens
Dinamo Zagreb 2-2 Viking

COPA LIBERTADORES 2026/27 – VÒNG 1/8

19/08  05:00

Ind. Rivadavia 1-1 Fluminense (pen 4-5)

19/08  07:30

 Uni. Catolica - Estudiantes

Deportes Tolima - Ind. del Valle

19/08  07:30

Sao Paulo - Bolivar

CÚP NHÀ VUA SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 1/16

18/08  23:15

 Al Najma 0-3 Al Ittihad

19/08  01:00

 Al Diraiyad 1-4 Al Nassr

Xem ASEAN Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn  