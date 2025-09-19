|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 5
|
20/09
02:00
|
Real Betis - Sociedad
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 4
|
20/09
01:45
|
Lecce - Cagliari
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 4
|
20/09
01:30
|
Stuttgart - St. Pauli
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 5
|
20/09
01:45
|
Lyon - Angers
|
ON SPORTS NEWS
|
VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 6
|
20/09
02:15
|
Rio Ave - FC Porto
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 6
|
20/09
02:00
|
Middlesbrough - West Brom
|
VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 9
|
20/09
03:00
|
Deportivo Riestra - Gimnasia
|
20/09
05:00
|
Huracan - Racing Club
|
20/09
05:15
|
San Martin - Velez Sarsfield
|
20/09
07:15
|
Lanus - Platense
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 3
|
19/09
22:15
|
Al Qadsiah - Al Khaleej
|
19/09
22:35
|
Al Feiha - Al Shabab
|
20/09
01:00
|
Al Ahli - Al Hilal
|
VĐQG TRUNG QUỐC 2025 – VÒNG 25
|
19/09
18:35
|
Wuhan Three Towns - Henan
|
19/09
19:00
|
Yunnan Yukun - Dalian Zhixing
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
AFC CHAMPIONS LEAGUE TWO 2025/26 – VÒNG BẢNG
|
18/09
19:15
|
Bắc Kinh Quốc An 2-2 Công An Hà Nội
|
|
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
18/09
|
Club Brugge 4-1 Monaco
|
ON FOOTBALL
|
FC Copenhagen 2-2 Leverkusen
|
TV 360
|
19/09
|
Frankfurt 5-1 Galatasaray
|
ON SPORTS NEWS
|
Manchester City 2-0 Napoli
|
ON FOOTBALL
|
Newcastle 1-2 Barcelona
|
TV 360
|
Sporting Lisbon 4-1 Kairat Almaty
|
ON SPORTS
|
COPA LIBERTADORES 2025/26 – TỨ KẾT
|
19/09
|
LDU Quito - Sao Paulo
|
19/09
|
Flamengo - Estudiantes
|
COPA SUDAMERICANA 2025/26 – TỨ KẾT
|
19/09
|
Alianza Lima - Universidad de Chile
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 3
|
18/09
|
Al Taawoun 4-1 Al Ettifaq
|
Al Kholood 2-1 Damac
|
19/09
|
NEOM 1-0 Al Okhdood