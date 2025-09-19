Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 5

20/09

02:00

Real Betis - Sociedad

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 4

20/09

01:45

Lecce - Cagliari

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 4

20/09

01:30

Stuttgart - St. Pauli

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 5

20/09

01:45

Lyon - Angers

ON SPORTS NEWS

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 6

20/09

02:15

Rio Ave - FC Porto

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 6

20/09

02:00

Middlesbrough - West Brom

VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 9

20/09

03:00

Deportivo Riestra - Gimnasia

20/09

05:00

Huracan - Racing Club

20/09

05:15

San Martin - Velez Sarsfield

20/09

07:15

Lanus - Platense

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 3

19/09

22:15

Al Qadsiah - Al Khaleej

19/09

22:35

Al Feiha - Al Shabab

20/09

01:00

Al Ahli - Al Hilal

VĐQG TRUNG QUỐC 2025 – VÒNG 25

19/09

18:35

Wuhan Three Towns - Henan

19/09

19:00

Yunnan Yukun - Dalian Zhixing

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

AFC CHAMPIONS LEAGUE TWO 2025/26 – VÒNG BẢNG

18/09

19:15

Bắc Kinh Quốc An 2-2 Công An Hà Nội

 

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

18/09  
23:45

Club Brugge 4-1 Monaco

ON FOOTBALL

FC Copenhagen 2-2 Leverkusen

TV 360

19/09  
02:00

Frankfurt 5-1 Galatasaray

ON SPORTS NEWS

Manchester City 2-0 Napoli

ON FOOTBALL

Newcastle 1-2 Barcelona

TV 360

Sporting Lisbon 4-1 Kairat Almaty

ON SPORTS

COPA LIBERTADORES 2025/26 – TỨ KẾT

19/09  
05:00

LDU Quito - Sao Paulo

19/09  
07:30

Flamengo - Estudiantes

COPA SUDAMERICANA 2025/26 – TỨ KẾT

19/09  
07:30

Alianza Lima - Universidad de Chile

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 3

18/09  
22:40

Al Taawoun 4-1 Al Ettifaq

Al Kholood 2-1 Damac

19/09  
01:00

NEOM 1-0 Al Okhdood