Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 5

19/09  18:30

 Tottenham vs Aston Villa

FPT Play

19/09  21:00

 Brighton vs Arsenal

FPT Play
Everton vs Ipswich Town

FPT Play
Newcastle vs Hull City

FPT Play

19/09  23:30

 Nottingham vs Coventry

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 6

19/09  19:00

 Osasuna vs Rayo Vallecano

On Sports / SCTV22

19/09  19:15

 Bilbao vs Alaves

On Sports+ / SCTV22

19/09  23:30

 Celta Vigo vs Racing Santander

ON Sports News / SCTV22

20/09  02:00

 Sevilla vs Barcelona

ON Football / SCTV15

VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 5

19/09  20:00

 Bologna vs Torino

ON Football / VTVcab ON
Udinese vs Cagliari

ON Sports+ / VTVcab ON

19/09  23:00

 AS Roma vs Inter Milan

ON Football / VTVcab ON

20/09  01:45

 Venezia vs Lazio

ON Sports News / VTVcab ON

VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 4

19/09  20:30

Monchengladbach vs Mainz 05

Frankfurt vs Freiburg

Hamburger vs Cologne

Werder Bremen vs Augsburg

19/09  23:30

 Stuttgart vs Dortmund

VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 5

19/09  22:15

Paris FC vs Strasbourg

ON Sports / VTVcab ON

20/09  01:45

Angers vs Troyes

 VTVcab ON

Le Mans vs Lorient

ON Sports+ / VTVcab ON
Lyon vs Rennes

ON Football / VTVcab ON

Toulouse vs Le Havre

ON Sports News / VTVcab ON

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 5

19/09  02:00

 Brentford 3-0 Chelsea

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 6

19/09  02:00

 Espanyol 1-3 Elche

On Sports, SCTV15

VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 5

19/09  01:45

 Monza 2-1 Sassuolo

ON Football / VTVcab ON

VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 4

19/09  01:30

 Bayern Munich 7-0 Union Berlin

VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 5

19/09  01:45

 Monaco 2-1 Lens

ON Football / VTVcab ON

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026/27

19/09  06:30

New York City vs New York Red Bulls

BÓNG ĐÁ NAM ASIAD 2026 – VÒNG BẢNG

18/09  13:30

 U23 Philippines 0-2 U23 Việt Nam

VTV6

18/09  17:00

 U23 Kuwait 0-2 U23 Uzbekistan

18/09  17:30

 U23 Saudi Arabia 0-2 U23 Qatar