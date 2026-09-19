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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 5
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19/09 18:30
|Tottenham vs Aston Villa
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FPT Play
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19/09 21:00
|Brighton vs Arsenal
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FPT Play
|Everton vs Ipswich Town
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FPT Play
|Newcastle vs Hull City
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FPT Play
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19/09 23:30
|Nottingham vs Coventry
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FPT Play
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 6
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19/09 19:00
|Osasuna vs Rayo Vallecano
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On Sports / SCTV22
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19/09 19:15
|Bilbao vs Alaves
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On Sports+ / SCTV22
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19/09 23:30
|Celta Vigo vs Racing Santander
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ON Sports News / SCTV22
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20/09 02:00
|Sevilla vs Barcelona
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ON Football / SCTV15
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VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 5
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19/09 20:00
|Bologna vs Torino
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ON Football / VTVcab ON
|Udinese vs Cagliari
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ON Sports+ / VTVcab ON
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19/09 23:00
|AS Roma vs Inter Milan
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ON Football / VTVcab ON
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20/09 01:45
|Venezia vs Lazio
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ON Sports News / VTVcab ON
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VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 4
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19/09 20:30
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Monchengladbach vs Mainz 05
|Frankfurt vs Freiburg
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Hamburger vs Cologne
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Werder Bremen vs Augsburg
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19/09 23:30
|Stuttgart vs Dortmund
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VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 5
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19/09 22:15
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Paris FC vs Strasbourg
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ON Sports / VTVcab ON
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20/09 01:45
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Angers vs Troyes
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VTVcab ON
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Le Mans vs Lorient
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ON Sports+ / VTVcab ON
|Lyon vs Rennes
|
ON Football / VTVcab ON
|
Toulouse vs Le Havre
|
ON Sports News / VTVcab ON
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
|
NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 5
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19/09 02:00
|Brentford 3-0 Chelsea
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FPT Play
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 6
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19/09 02:00
|Espanyol 1-3 Elche
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On Sports, SCTV15
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VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 5
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19/09 01:45
|Monza 2-1 Sassuolo
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ON Football / VTVcab ON
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VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 4
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19/09 01:30
|Bayern Munich 7-0 Union Berlin
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VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 5
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19/09 01:45
|Monaco 2-1 Lens
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ON Football / VTVcab ON
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GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026/27
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19/09 06:30
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New York City vs New York Red Bulls
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BÓNG ĐÁ NAM ASIAD 2026 – VÒNG BẢNG
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18/09 13:30
|U23 Philippines 0-2 U23 Việt Nam
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VTV6
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18/09 17:00
|U23 Kuwait 0-2 U23 Uzbekistan
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18/09 17:30
|U23 Saudi Arabia 0-2 U23 Qatar