Bảng thành tích của đoàn Việt Nam ngày 19/12:
HCV (13): Phùng Việt Dũng - Nguyễn Thành Nam - Nguyễn Văn Quân (Bắn súng, 50m súng trường 3 tư thế đồng đội nam); Hà Minh Thành - Trần Công Hiếu - Phạm Quang Huy (Bắn súng, 25m súng ngắn bắn nhanh đồng đội nam); Đội đua thuyền truyền thống nữ Việt Nam (Đua thuyền, thuyền truyền thống 10 nữ); Hà Minh Thành (Bắn súng, 25m súng ngắn bắn nhanh); Nguyễn Ngọc Trường Sơn - Nguyễn Tuấn Minh - Bành Gia Huy (Cờ vua, đồng đội cờ nhanh đôi nam); Phạm Như Duy (Vật, vật tự do 57kg nam); Phạm Lê Thảo Nguyên - Võ Thị Kim Phụng - Bạch Ngọc Thùy Dương (Cờ vua, đồng đội cờ nhanh đôi nữ); Hà Thị Linh (Boxing, 60kg nữ); Nguyễn Hữu Định (Vật, vật tự do 65kg nam); Cấn Tất Dự (Vật, vật tự do 74kg nam); Hoàng Gia Bảo, Phan Thị Uyên Nhi, Trương Ngọc Diễm Hằng, Nguyễn Chế Thanh và Đặng Chí Bảo (Aerobic, group); Nguyễn Văn Quyết - Nguyễn Xuân Lợi - Lê Văn Bang - Phan Ánh Dương (Đấu kiếm, kiếm chém đồng đội nam); eSports (Liên quân Mobile).
HCB (6): Ngô Ngọc Linh Chi (Boxing, 48kg nữ); Nguyễn Huyền Trân (Boxing, 57kg nữ); ĐT Đấu kiếm (Đấu kiếm, kiếm 3 cạnh đồng đội nam); Hoàng Ngọc Mai (Boxing, 70kg nữ); Nguyễn Văn Đương (Boxing, 57kg nam); Bùi Phước Tùng (Boxing, 75kg nam).
HCĐ (3): Nguyễn Anh Tú (Bóng bàn, đơn nam), Nguyễn Lâm Tới - Trần Văn Việt - Lê Hoàng Ý - Nguyễn Anh Tuấn (Bóng chuyền bãi biển nam).
Boxing có thêm HCB
Tay đấm Bùi Phước Tùng dù thi đấu ngang ngửa Jongjoho Weerapon của Thái Lan trong trận chung kết hạng 75kg nam nhưng 5 trọng tài đều chấm điểm 10 cho võ sĩ chủ nhà, trong khi Phước Tùng có 5 con 9 và nhận HCB.
Liên quân Mobile thắng Thái Lan giành HCV
Trong trận chung kết nội dung Liên quân mobile, ĐT Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục với tỉ số 4-2 trước chủ nhà Thái Lan và đem về tấm HCV thứ 86 cho đoàn thể thao Việt Nam.
Võ sĩ Boxing Thái Lan chơi xấu vẫn được xử thắng Nguyễn Văn Đương
Trong trận chung kết hạng cân 57kg nam, Nguyễn Văn Đương bị chấm điểm thấp hơn võ sĩ Sukthet Sarawut sau hai hiệp đấu dù đại diện Việt Nam là người thi đấu tích cực hơn.
Đáng nói trong hiệp 3, tay đấm của chủ nhà Thái Lan có tình huống dùng củi chỏ vào mặt Văn Đương khiến anh chảy máu ở vùng mắt.
Võ sĩ của Việt Nam ra hiệu bị đối thủ chơi xấu nhưng trọng tài quyết định cho dừng trận đấu và cho VĐV Thái Lan giành chiến thắng cùng tấm HCV.
Bóng chuyền nam
ĐT bóng chuyền nam Việt Nam thua ngược 2-3 (25-23, 25-23, 18-25, 22-25 và 14-16) trước Philippines ở trận tranh HCĐ, qua đó trắng tay tại SEA Games 33.
Boxing có HCB
Tay đấm Hoàng Ngọc Mai thua đại diện nước chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết hạng cân 70kg nữ, qua đó nhận HCB.
Đấu kiếm giành thêm HCV
Ở chung kết nội dung kiếm chém đồng đội nam, ĐT Việt Nam gồm Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Xuân Lợi, Lê Văn Bang, Phan Ánh Dương thắng cách biệt trước Malaysia với tỷ số 45-27. Đây là HCV thứ 85 của đoàn Việt Nam, chỉ kém đoàn Indonesia 2 HCV.
Vật giành thêm HCB
VĐV Trần Văn Trường Vũ không may bị đau trong trận chung kết hạng cân 86kg nam với đô vật người Philippines, qua đó ngậm ngùi nhân HCB.
Vật lập hat-trick HCV
Đô vật Cấn Tất Dự chỉ mất 32 giây để giành chiến thắng trước Daniel Gabriel Thomas của Indonesia ở chung kết hạng cân 74kg để đem về tấm HCV thứ 85 cho đoàn Việt Nam. Đây là lần thứ 6 Tất Dự vô địch SEA Games, một thành tích đáng nể.
Aerobic có HCV
Các VĐV của Việt Nam gồm Hoàng Gia Bảo, Phan Thị Uyên Nhi, Trương Ngọc Diễm Hằng, Nguyễn Chế Thanh và Đặng Chí Bảo xếp nhân và giành HCV ở nội dung group. Đây là tấm HCV thứ 85 của đoàn Việt Nam, chỉ còn kém đoàn Indonesia đúng 1 HCV.
Hà Thị Linh giành HCV Boxing
Tay đấm Hà Thị Linh thắng áp đảo võ sĩ Tantana của nước chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết hạng 60 kg nữ, qua đó đem về tấm HCV thứ 81 cho đoàn Việt Nam.
Cờ vua lập cú đúp HCV
Hai kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên và Võ Thị Kim Phụng xuất sắc giành chiến thắng 1,5-0,5 trước Indonesia ở chung kết nội dung đồng đội cờ nhanh đôi nữ để đem về tấm HCV thứ 80 cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.
Trong ván kết thúc sớm hơn, Phạm Lê Thảo Nguyên cầm quân trắng, thắng Medina Warda Aulia sau 49 nước cờ. Ở ván còn lại, Võ Thị Kim Phụng cầm quân đen, hòa Irene Kharisma Sukandar sau 162 nước cờ.
Nhờ đó, Thảo Nguyên, Kim Phụng và kỳ thủ dự bị Bạch Ngọc Thùy Dương nhận HCV nội dung này. Trước đó khoảng nửa tiếng ở chung kết cờ nhanh đôi nam, Việt Nam cũng giành HCV sau khi thắng Malaysia.
Vật tiếp tục giành HCV
VĐV Phạm Như Duy giành chiến thắng áp đảo 11-1 trước đối thủ người Philippines ở chung kết nội dung vật tự do 57kg nam.
Đấu kiếm có HCB
Đội đấu kiếm 3 cạnh đồng đội nam thua ngược đối thủ Singapore với tỷ số điểm 34-45 ở chung kết, qua đó nhận HCB.
Boxing có thêm HCB
Boxing Việt Nam lại bị chấm điểm thấp hơn đại diện chủ nhà Thái Lan, lần này Nguyễn Huyền Trân là người thua cuộc ở chung kết hạng 57kg nữ, qua đó nhận HCB.
Cờ vua giành HCV
Ở chung kết nội dung đồng đội cờ nhanh 2 nam, hai kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Nguyễn Tuấn Minh xuất sắc giành HCV thứ 78 về cho Việt Nam.
U22 Việt Nam lên đường về nước
Hà Minh Thành giành HCV, phá kỷ lục SEA Games
Ở chung kết 25m súng ngắn bắn nhanh của nam, xạ thủ Hà Minh Thành xuất sắc vượt qua các đối thủ của Thái Lan và Indonesia để giành HCV, đồng thời phá kỷ lục SEA Games, với tổng số 30 điểm. HCB và HCĐ đều thuộc về các đại diện của Indonesia. Đây là tấm HCV thứ 77 của đoàn Việt Nam.
Đấu kiếm
Đội đấu kiếm 3 cạnh đồng đội nam giành chiến thắng áp đảo 45-35 trước chủ nhà Thái Lan để tiến vào chung kết, tranh HCV.
Boxing có HCB
Võ sĩ Ngô Ngọc Linh Chi được tổ trọng tài chấm điểm thất hơn tay đấm của Thái Lan, dù cô thi đấu tích cực trong suốt 3 hiệp đấu trận chung kết hạng cân 48kg nữ.
Bóng chuyền bãi biển có HCĐ
ĐT bóng chuyền bãi biển nam Việt Nam gồm các VĐV Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Lâm Tới, Trần Văn Việt và Lê Hoàng Ý đánh bại Malaysia 2-0 để đem về tấm HCĐ.
Đấu kiếm Việt Nam đánh bại Thái Lan, vào chung kết
Ở bán kết nội dung kiếm chém 3 cạnh đồng đội nam, các kiếm thủ của Việt Nam thắng áp đảo chủ nhà Thái Lan với tỷ số 45-28 để giành quyền vào chung kết, tranh HCV vào chiều nay.
Đua thuyền giành HCV
Ở chung kết nội dung thuyền truyền thống 10 nữ 500m, các tay chèo của Việt Nam xuất sắc vượt qua các đối thủ Indonesia, Myanmar và chủ nhà Thái Lan để về đích đầu tiên để mang về tấm HCV thứ 76 cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.
Bắn súng tiếp tục báo tin vui
Bộ ba xạ thủ Phạm Quang Huy - Hà Minh Thành - Trần Công Hiếu xuất sắc xếp nhất với tổng số điểm 1.700 và giành tấm HCV ở nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh đồng đội nam.
Bóng bàn
Nguyễn Anh Tú thua chung cuộc 1-4 trước tay vợt Izaac Yong Quek của Singapore ở bán kết nội dung đơn nam, qua đó nhận HCĐ.
Bóng bàn
Tay vợt Nguyễn Anh Tu đang tranh tài ở bán kết nội dung đơn nam với đối thủ Quek Yong Izaac người Singapore.
Bắn súng giành thêm HCV
Các xạ thủ gồm Phùng Việt Dũng, Nguyễn Thành Nam và Nguyễn Văn Quân xuất sắc vượt qua hai đối thủ nặng ký của Thái Lan và Indonesia ở chung kết nội dung 50m súng trường 3 tư thế đồng đội nam, qua đó giành HCV.
Ba xạ thủ của Việt Nam đã đạt tổng 1.715 điểm, ngang bằng Thái Lan nhưng thắng ở chỉ số bắn trúng hồng tâm (61 so với 52). Đây là tấm HCV đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu áp chót của SEA Games 33.
Bóng rổ 5x5 nam xếp hạng 5
Đội tuyển bóng rổ nam Việt Nam giành chiến thắng áp đảo với điểm số 96-56 trước Singapore và chia tay SEA Games 33 với vị trí thứ 5 chung cuộc.
Cờ vua
Các kỳ của Việt Nam gồm: Nguyễn Ngọc Trường Sơn; Lê Tuấn Minh; Bành Gia Huy; Phạm Lê Thảo Nguyên; Võ Thị Kim Phụng; Bạch Ngọc Thùy Dương đang tranh tài ở vòng bán kết nội dung cờ nhanh 2 nam, cờ nhanh 2 nữ. Trong khi Đào Thiên Hải, Vũ Hoàng Gia Bảo, Bảo Khoa, Hoàng Nam Thắng, Võ Thành Ninh thi đấu vòng bán kết đồng đội cờ nhanh 4 nam.
Chờ "cơn mưa vàng" trong ngày áp chót
Trong ngày thi đấu 19/12 – thời điểm áp chót của SEA Games 33 – đoàn Thể thao Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục bứt phá mạnh mẽ trên bảng tổng sắp huy chương. Môn vật hứa hẹn mang về “cơn mưa vàng” khi tranh tài ở 4 hạng cân chung kết tự do nam gồm 57kg, 65kg, 74kg và 86kg, nơi các đô vật Việt Nam được đánh giá rất cao.
Bên cạnh đó, boxing cũng là mỏ HCV quan trọng với 6 hạng cân chung kết trong ngày. Nhiều môn khác như bắn súng, đấu kiếm, ba môn phối hợp, thể thao điện tử, đua thuyền, cờ vua, aerobic, bóng bàn hay nhảy cầu đều mở ra cơ hội giành huy chương cho đoàn TTVN.
Theo dự báo chuyên môn, nếu thi đấu đúng phong độ và tận dụng tốt thời cơ, Việt Nam hoàn toàn có thể giành trên 10 HCV trong ngày 19/12, tạo đà hoàn thành mục tiêu vượt mốc 90 HCV trước khi Đại hội khép lại vào ngày 20/12.