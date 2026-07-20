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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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TRỰC TIẾP
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VĐQG THỤY ĐIỂN 2025/26 – VÒNG 13
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21/07
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Kalmar - Malmo FF
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Orgryte IS - Djurgardens
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VĐQG ICELAND 2025/26 – VÒNG 15
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21/07
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FH Hafnarfjordur - Breidablik
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Keflavik - IA Akranes
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VĐQG PHẦN LAN 2025/26 – VÒNG 16
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20/07
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TPS Turku - Ilves Tampere
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20/07
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IFK Mariehamn - Lahti
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VĐQG BULGARIA 2026 – VÒNG 1
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20/07
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Slavia Sofia - CSKA Sofia
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21/07
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Botev Plovdiv - Lokomotiv Sofia 1929
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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TRỰC TIẾP
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WORLD CUP 2026 – CHUNG KẾT
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20/07
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Tây Ban Nha 1-0 Argentina
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VTV3, VTV6, VTV9, VTV10, FPT Play, TV360
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VĐQG ICELAND 2025/26 – VÒNG 15
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19/07
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IBV Vestmannaeyjar 2-2 KA Akureyri
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19/07
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KR Reykjavik 5-0 Stjarnan
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VĐQG THỤY ĐIỂN 2025/26 – VÒNG 13
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19/07
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Elfsborg 1-3 IK Sirius
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Hammarby 4-0 Degerfors
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Halmstads 0-2 BK Hacken
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VĐQG PHẦN LAN 2025/26 – VÒNG 16
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19/07
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FF Jaro 0-0 Inter Turku
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VĐQG HÀN QUỐC 2025/26 – VÒNG 18
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19/07
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Bucheon FC 1995 1-3 FC Seoul
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FC Anyang 1-1 Gwangju FC