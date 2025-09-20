|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 4
|
20/09
18:00
|
PVF-CAND - SHB Đà Nẵng
|
FPT Play, TV360
|
20/09
18:00
|
Thanh Hóa - Hải Phòng
|
FPT Play, HTV1, TV360, SCTV
|
20/09
19:15
|
Hà Nội FC - Thể Công Viettel
|
VTV5, FPT Play, HTV1, TV360, SCTV
|
HẠNG NHẤT QUỐC GIA 2025/26 - VÒNG 1
|
20/09
16:00
|
Đồng Tháp – Phú Thọ
|
FP T Play
|
20/09
18:00
|
Trường Tươi Đồng Nai – TP.HCM
|
FP T Play, VTV5
|
20/09
18:00
|
Thanh niên TP Hồ Chí Minh – Bắc Ninh
|
FP T Play
|
20/09
18:00
|
Trẻ PVF-CAND – Quảng Ninh
|
FP T Play
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 5
|
20/09
18:30
|
Liverpool - Everton
|
K+ SPORT 1
|
20/09
21:00
|
Brighton - Tottenham
|
K+ SPORT 1
|
Burnley - Nottingham Forest
|
K+LIFE
|
West Ham - Crystal Palace
|
K+ SPORT 1
|
Wolverhampton - Leeds
|
K+ACTION
|
20/09
23:30
|
Manchester Utd - Chelsea
|
K+ SPORT 1
|
21/09
02:00
|
Fulham - Brentford
|
K+ SPORT 1
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 5
|
20/09
19:00
|
Girona - Levante
|
SCTV 15
|
20/09
21:15
|
Real Madrid - Espanyol
|
SCTV 22
|
20/09
23:30
|
Alaves - Sevilla
|
SCTV 22
|
Villarreal - Osasuna
|
SCTV 15
|
21/09
02:00
|
Valencia - Ath.Bilbao
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 4
|
20/09
20:00
|
Bologna - Genoa
|
ON FOOTBALL
|
20/09
23:00
|
Verona - Juventus
|
ON FOOTBALL
|
21/09
01:45
|
Udinese - AC Milan
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 4
|
20/09
20:30
|
Augsburg - Mainz
|
TV 360
|
Hamburg - Heidenheim
|
TV 360
|
Hoffenheim - Bayern Munich
|
TV 360
|
Werder Bremen - Freiburg
|
TV 360
|
20/09
23:30
|
RB Leipzig - Koln
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 5
|
20/09
22:00
|
Nantes - Rennes
|
ON SPORTS NEWS
|
21/09
00:00
|
Brest - Nice
|
ON SPORTS NEWS
|
21/09
02:05
|
Lens - Lille
|
ON SPORTS NEWS
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 3
|
20/09
22:40
|
Al Hazm - Al Fateh
|
Al Najma - Al Ittihad
|
21/09
01:00
|
Al Nassr - Al Riyadh
|
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 5
|
20/09
02:00
|
Real Betis 3-1 Sociedad
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 4
|
20/09
01:45
|
Lecce 1-2 Cagliari
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 4
|
20/09
01:30
|
Stuttgart 2-0 St. Pauli
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 5
|
20/09
01:45
|
Lyon 1-0 Angers
|
ON SPORTS NEWS
|
VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 6
|
20/09
02:15
|
Rio Ave 0-3 FC Porto
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 6
|
20/09
02:00
|
Middlesbrough 2-1 West Brom
|
VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 9
|
20/09
03:00
|
Deportivo Riestra 1-0 Gimnasia
|
20/09
05:00
|
Huracan - Racing Club
|
20/09
05:15
|
San Martin - Velez Sarsfield
|
20/09
07:15
|
Lanus - Platense
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 3
|
19/09
22:15
|
Al Qadsiah 2-1 Al Khaleej
|
19/09
22:35
|
Al Feiha 0-0 Al Shabab
|
20/09
01:00
|
Al Ahli 3-3 Al Hilal
|
VĐQG TRUNG QUỐC 2025 – VÒNG 25
|
19/09
18:35
|
Wuhan Three Towns 2-5 Henan
|
19/09
19:00
|
Yunnan Yukun 1-1 Dalian Zhixing