Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 4

20/09

18:00

PVF-CAND - SHB Đà Nẵng

FPT Play, TV360

20/09

18:00

Thanh Hóa - Hải Phòng

FPT Play, HTV1, TV360, SCTV

20/09

19:15

Hà Nội FC - Thể Công Viettel

VTV5, FPT Play, HTV1, TV360, SCTV

HẠNG NHẤT QUỐC GIA 2025/26 - VÒNG 1

20/09

16:00

Đồng Tháp – Phú Thọ

FP T Play

20/09

18:00

Trường Tươi Đồng Nai – TP.HCM

FP T Play, VTV5

20/09

18:00

Thanh niên TP Hồ Chí Minh – Bắc Ninh

FP T Play

20/09

18:00

Trẻ PVF-CAND – Quảng Ninh

FP T Play

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 5

20/09

18:30

Liverpool - Everton

K+ SPORT 1

20/09

21:00

Brighton - Tottenham

K+ SPORT 1

Burnley - Nottingham Forest

K+LIFE

West Ham - Crystal Palace

K+ SPORT 1

Wolverhampton - Leeds

K+ACTION

20/09

23:30

Manchester Utd - Chelsea

K+ SPORT 1

21/09

02:00

Fulham - Brentford

K+ SPORT 1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 5

20/09

19:00

Girona - Levante

SCTV 15

20/09

21:15

Real Madrid - Espanyol

SCTV 22

20/09

23:30

Alaves - Sevilla

SCTV 22

Villarreal - Osasuna

SCTV 15

21/09

02:00

Valencia - Ath.Bilbao

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 4

20/09

20:00

Bologna - Genoa

ON FOOTBALL

20/09

23:00

Verona - Juventus

ON FOOTBALL

21/09

01:45

Udinese - AC Milan

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 4

20/09

20:30

Augsburg - Mainz

TV 360

Hamburg - Heidenheim

TV 360

Hoffenheim - Bayern Munich

TV 360

Werder Bremen - Freiburg

TV 360

20/09

23:30

RB Leipzig - Koln

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 5

20/09

22:00

Nantes - Rennes

ON SPORTS NEWS

21/09

00:00

Brest - Nice

ON SPORTS NEWS

21/09

02:05

Lens - Lille

ON SPORTS NEWS

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 3

20/09

22:40

Al Hazm - Al Fateh

Al Najma - Al Ittihad

21/09

01:00

Al Nassr - Al Riyadh

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 5

20/09

02:00

Real Betis 3-1 Sociedad

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 4

20/09

01:45

Lecce 1-2 Cagliari

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 4

20/09

01:30

Stuttgart 2-0 St. Pauli

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 5

20/09

01:45

Lyon 1-0 Angers

ON SPORTS NEWS

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 6

20/09

02:15

Rio Ave 0-3 FC Porto

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 6

20/09

02:00

Middlesbrough 2-1 West Brom

VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 9

20/09

03:00

Deportivo Riestra 1-0 Gimnasia

20/09

05:00

Huracan - Racing Club

20/09

05:15

San Martin - Velez Sarsfield

20/09

07:15

Lanus - Platense

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 3

19/09

22:15

Al Qadsiah 2-1 Al Khaleej

19/09

22:35

Al Feiha 0-0 Al Shabab

20/09

01:00

Al Ahli 3-3 Al Hilal

VĐQG TRUNG QUỐC 2025 – VÒNG 25

19/09

18:35

Wuhan Three Towns 2-5 Henan

19/09

19:00

Yunnan Yukun 1-1 Dalian Zhixing