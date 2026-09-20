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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 5
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20/09 20:00
|Bournemouth vs Liverpool
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FPT Play
|Leeds vs Crystal Palace
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FPT Play
|Man City vs Sunderland
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FPT Play
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20/09 22:30
|Fulham vs MU
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FPT Play
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 7
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20/09 19:00
|Getafe vs Malaga
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SCTV22
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20/09 21:15
|Atletico Madrid vs Real Madrid
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On Football, SCTV15
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20/09 23:30
|Deportivo vs Real Betis
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On Football, SCTV15
|Villarreal vs Levante
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SCTV22
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21/09 02:00
|Valencia vs Sociedad
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On Football, SCTV15
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VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 5
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20/09 17:30
|Fiorentina vs Napoli
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MyTV
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20/09 20:00
|Frosinone vs Como
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MyTV
|Parma vs Genoa
|
MyTV
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20/09 23:00
|Juventus vs Atalanta
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MyTV
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21/09 01:45
|AC Milan vs Lecce
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MyTV
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VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 4
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20/09 20:30
|Leverkusen vs RB Leipzig
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20/09 22:30
|Schalke 04 vs Elversberg
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21/09 00:30
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Paderborn vs Hoffenheim
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VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 5
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20/09 20:00
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Auxerre vs Brest
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On Sports News
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20/09 22:15
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Nice vs Lille
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On Sports News
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21/09 01:45
|Marseille vs PSG
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On Sports News
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20/09 23:30
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Almeria vs Celta Fortuna
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21/09 02:00
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Leganes vs Granada
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GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026/27
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21/09 06:00
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Inter Miami vs San Diego
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BÓNG ĐÁ NAM ASIAD 2026 – VÒNG BẢNG
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20/09 12:00
|U23 Iran vs U23 Trung Quốc
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20/09 14:00
|U23 Hong Kong (Trung Quốc) vs U23 Thái Lan
|
20/09 17:00
|U23 CHDCND Triều Tiên vs U23 UAE
|
20/09 17:30
|U23 Nhật Bản vs U23 Kyrgyzstan
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NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
|
NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 5
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19/09 18:30
|Tottenham 2-3 Aston Villa
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FPT Play
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19/09 21:00
|Brighton 3-0 Arsenal
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FPT Play
|Everton 1-0 Ipswich Town
|
FPT Play
|Newcastle 2-1 Hull City
|
FPT Play
|
19/09 23:30
|Nottingham 0-1 Coventry
|
FPT Play
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 6
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19/09 19:00
|Osasuna 1-1 Rayo Vallecano
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On Sports / SCTV22
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19/09 19:15
|Bilbao 0-0 Alaves
|
On Sports+ / SCTV22
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19/09 23:30
|Celta Vigo 5-0 Racing Santander
|
ON Sports News / SCTV22
|
20/09 02:00
|Sevilla 1-3 Barcelona
|
ON Football / SCTV15
|
VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 5
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19/09 20:00
|Bologna 1-1 Torino
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ON Football / VTVcab ON
|Udinese 0-1 Cagliari
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ON Sports+ / VTVcab ON
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19/09 23:00
|AS Roma 2-2 Inter Milan
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ON Football / VTVcab ON
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20/09 01:45
|Venezia 0-2 Lazio
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ON Sports News / VTVcab ON
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VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 4
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19/09 20:30
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Monchengladbach 3-4 Mainz 05
|Frankfurt 2-2 Freiburg
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Hamburger 1-1 Cologne
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Werder Bremen 3-2 Augsburg
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19/09 23:30
|Stuttgart 0-1 Dortmund
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VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 5
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19/09 22:15
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Paris FC 2-1 Strasbourg
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ON Sports / VTVcab ON
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20/09 01:45
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Angers 2-0 Troyes
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VTVcab ON
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Le Mans 2-1 Lorient
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ON Sports+ / VTVcab ON
|Lyon 4-0 Rennes
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ON Football / VTVcab ON
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Toulouse 3-2 Le Havre
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ON Sports News / VTVcab ON