Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI

21/07
23:00

Iberia 1999 - Slovan Bratislava

Sabah Baku - KuPS

Mjallby - Lincoln Red Imps

FC Ararat Armenia - Shamrock Rovers

22/07
00:00

AGF Aarhus - Lech Poznan

22/07
01:00

Fenerbahce - Gornik Zabrze

Thun - NK Dinamo Zagreb

22/07
01:30

Sturm Graz - Heart of Midlothian

22/07
01:45

KI Klaksvik - Kauno Zalgiris

22/07
02:00

Larne - Crvena Zvezda

Vikingur Reykjavik - Hapoel Beer Sheva

VĐQG BRAZIL 2025/26 – VÒNG 19

22/07
05:30

Atletico Mineiro - Bahia EC BA

VĐQG HÀN QUỐC 2026 – VÒNG 19

21/07
17:30

Ulsan HD FC - Incheon United

Jeju SK - Gangwon FC

Jeonbuk Hyundai Motors - Daejeon Hana Citizen

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VĐQG THỤY ĐIỂN 2025/26 – VÒNG 13

21/07
00:00

Kalmar 2-2 Malmo FF

Orgryte IS 0-0 Djurgardens

VĐQG ICELAND 2025/26 – VÒNG 15

21/07
02:15

FH Hafnarfjordur 0-0 Breidablik

Keflavik 5-2 IA Akranes

VĐQG PHẦN LAN 2025/26 – VÒNG 16

20/07
22:00

TPS Turku 1-3 Ilves Tampere

20/07
23:00

IFK Mariehamn 0-2 Lahti

VĐQG BULGARIA 2026 – VÒNG 1

20/07
23:15

Slavia Sofia 0-0 CSKA Sofia

21/07
01:30

Botev Plovdiv 0-0 Lokomotiv Sofia 1929

Video highlights Tây Ban Nha 1-0 Argentina (nguồn: VTV)