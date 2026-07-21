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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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TRỰC TIẾP
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UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI
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21/07
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Iberia 1999 - Slovan Bratislava
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Sabah Baku - KuPS
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Mjallby - Lincoln Red Imps
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FC Ararat Armenia - Shamrock Rovers
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22/07
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AGF Aarhus - Lech Poznan
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22/07
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Fenerbahce - Gornik Zabrze
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Thun - NK Dinamo Zagreb
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22/07
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Sturm Graz - Heart of Midlothian
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22/07
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KI Klaksvik - Kauno Zalgiris
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22/07
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Larne - Crvena Zvezda
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Vikingur Reykjavik - Hapoel Beer Sheva
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VĐQG BRAZIL 2025/26 – VÒNG 19
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22/07
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Atletico Mineiro - Bahia EC BA
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VĐQG HÀN QUỐC 2026 – VÒNG 19
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21/07
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Ulsan HD FC - Incheon United
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Jeju SK - Gangwon FC
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Jeonbuk Hyundai Motors - Daejeon Hana Citizen
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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TRỰC TIẾP
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VĐQG THỤY ĐIỂN 2025/26 – VÒNG 13
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21/07
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Kalmar 2-2 Malmo FF
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Orgryte IS 0-0 Djurgardens
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VĐQG ICELAND 2025/26 – VÒNG 15
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21/07
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FH Hafnarfjordur 0-0 Breidablik
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Keflavik 5-2 IA Akranes
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VĐQG PHẦN LAN 2025/26 – VÒNG 16
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20/07
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TPS Turku 1-3 Ilves Tampere
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20/07
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IFK Mariehamn 0-2 Lahti
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VĐQG BULGARIA 2026 – VÒNG 1
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20/07
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Slavia Sofia 0-0 CSKA Sofia
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21/07
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Botev Plovdiv 0-0 Lokomotiv Sofia 1929
Video highlights Tây Ban Nha 1-0 Argentina (nguồn: VTV)